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Dünya

Filipinler'de bombalı saldırı: 4 ölü

Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinini hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi

26 Mart 2017 01:07

Ülkenin güneyindeki Sulu eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Sulu Ortak Görev Gücü Komutanı Albay Cirilito Sobejana, yaptığı basın açıklamasında, Sulu eyaletinin Busbos kentinde bir yol kenarında konulmuş bombanın infilak ettiğini belirtti. Sobejana, olayda biri çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, şarapnel parçası isabet eden 18 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Albay Sobejana, güvenlik güçlerinin olayla ilgili olarak bir kişiyi gözaltına aldığını, şüphelinin şu anda sorgulandığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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