-Filipinler'de askeri helikopter düştü: 3 ölü MANİLA (A.A) - 01.10.2011 - Filipinler'de askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgesel ordu sözcüsü Yarbay Randolph Cabangbang, Vietnam savaşından kalma UH-1H Huey tipi helikopterin, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle Jolo adasındaki Patikul kasabasındaki bir askeri üs yakınında düştüğünü söyledi Cabangbang, Jolo adasında El Kaide bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü militanlarıyla savaşan askerlere malzeme götürdüğü sırada düşen helikopterin, yere sert bir şekilde çarptıktan sonra tepeden aşağıya yuvarlandığını belirtti. Filipin hava kuvvetlerinin en sık kullandığı helikopterlerden olan Huey tipi helikopterler özellikle asker konuşlandırmaları, malzeme ikmalleri ve doğal felaketleren ardından düzenlenen kurtarma operasyonlarında kullanılıyor.