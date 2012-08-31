Filipinler'de 7.9'luk deprem oldu, halkın yüksek tepelere çıkması istendi

Filipinler'de 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Ulusal Deprem Merkezi, Filipinler'de 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Filipinler'de kıyı kentlerde halktan, sahilleri terk ederek, yüksek noktalara çıkmaları istendi.

Filipinler Ulusal Volkan Merkezi, tsunami uyarısı sonrasında kıyı kentlerde yaşayanlardan sahilden uzaklaşmasını ve yüksek noktalara çıkmasını istedi. Filipinler'de köprüler ve yolların hasar gördüğü belirtiliyor.

ABD Ulusal Deprem Merkezi, depremin merkez üssünü Filipinler'in Samar eyaletine bağlı Sulangan kentinin 139 kilometre açığı olarak verdi. Deprem 33 kilometre derinlikte ve yerel saatle 20.50'de meydana geldi.

Deprem sonrası Filipinler, Endonezya, Japonya, Tayvan, Papua Yeni Gine gibi çevre ülkelerde tsunami uyarısı yapıldı. Ancak daha sonra yapılan açıklamada Japonya ve Büyük Okyanus'taki adalar için tsunami uyarısı kaldırıldı. Filipinler ve Endonezya için ise tsunami uyarısı devam ediyor.

'Yıkıcı tsunamiye neden olabilir'

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bu büyüklükte bir deprem, depremin merkez üssüne yakın bölgelerde dakikalar içinde, çevre ülkelerde ise saatler içinde yıkıcı tsunamilere neden olabilir" denildi.