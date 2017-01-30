Filipinler'de 7 binden fazla kişinin öldüğü 'uyuşturucuyla savaş'a ara

Filipinler'de polis, tartışmalı "uyuşturucuyla savaş" programına, polis teşkilatı içindeki "temizlik" tamamlanana dek ara verileceğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürü Ronald dela Rosa, polis içindeki uyuşturucuyla mücadele birimlerinin dağıtılacağını, polis içinde bir temizlik yapılacağını, emrin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den geldiğini söyledi.

Karar Güney Koreli bir iş adamının Emniyet Müdürlüğü binasında öldürülmesinden sonra alındı. İş adamı Jee Ick-joo, geçen Ekim ayında uyuşturucuyla mücadele polis birimi tarafından kaçırılıp öldürülmüştü.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin geçen yıl göreve gelmesinden sonra başlatılan "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında 7 binden fazla insan öldürüldü. Bunların 4 bin kadarının kimliği belirsiz ölüm mangaları tarafından gerçekleştiği ve bu ölüm mangalarının çoğunun polis tarafından idare edildiği düşünülüyor.

Bu durum Batı ülkeleri hükümetleri ve insan hakları kuruluşlarının yoğun eleştirilerine neden oluyor ama Devlet Başkanı Duterte halen büyük halk desteğine sahip.

Duterte geçtiğimiz Aralık ayında uyuşturucu probleminin çözüleceğini söylemiş ama daha sonra bu tarihi bu yılın Mart ayına kadar uzattığını açıklamıştı.

Dün düzenlediği basın toplantısında ise, uyuşturucu probleminin ne kadar büyük olduğunu göremediğini, bu yüzden bu sorunun çözülmesi için verdiği süreyi kendisinin devlet başkanlığı döneminin sonu olan 2022'ye kadar uzattığını bildirdi.

8 aydır görevde olan Duterte, "uyuşturucuyla savaş"ta ölenlerin sayısı büyük bir hızla büyüdüğü halde düne kadar yöntemlerinde ısrarlı görünmüştü.

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Güney Koreli iş adamı Jee Ick-joo Ekim ayında Manila yakınlarındaki Angeles kentindeki evinden uyuşturucu operasyonu bahanesiyle kaçırılmıştı. Kaçıranlar iş adamını boğarak öldürdükten sonra ölmemiş gibi yaparak ailesinden fidye sızdırmayı denemişlerdi.

Duterte dünkü açıklamasında "Polisiniz yolsuzsa, köklerinize kadar çürümüşsünüz demektir" demiş ve polisin yüzde 40'ının yolsuzluğa karıştığı tahminini dile getirmişti.

Daha önce işini yaparken zanlıları ya da sivilleri öldüren polisleri koruma sözü vermiş olan Duterte, "Polisi koruyacağım dedim mi korurum. Ama yalan söyleyeni koruyamam" dedi.

BBC Manila Muhabiri Jonathan Head, yapılan açıklamalara rağmen uyuşturucuyla ilgili cinayetlerin birden sona ermeyebileceğine, Güney Koreli iş adamının öldürülmesinin yarattığı rahatsızlık yatıştıktan sonra operasyonların devam edebileceğine dikkat çekiyor.