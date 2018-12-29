Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem; Pasifik Tsunami Merkezi'nden uyarı: Tsunami dalgaları olabilir!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Filipinler’in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'de yerin 49 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 6,9 olarak ölçüldü. Ölü ve yaralı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Deprem bölgesinde ölü ve yaralı olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. ABD’nin Pasifik Tsunami Merkezi de deprem bölgesinin 300 kilometre çevresinde tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceği uyarısında bulundu.