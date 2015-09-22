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Dünya
Deutsche Welle

Filipinler'de 3 Batılı kaçırıldı

Filipinler'in güneyinde iki Kanada ve bir Norveç vatandaşıyla bir Filipinli, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

22 Eylül 2015 13:12


Filipinli yetkililerin verdiği bilgiye göre, olay başkent Manila'nın yaklaşık 980 kilometre güneyindeki Samal adasında meydana geldi.

Dört kişi silah zoruyla bir tekneye binmeye zorlandı. Daha sonra denize açılan tekneyi bulmak için Filipinler Donanması üç gemisini bölgeye yolladı.

Olayın komünist ya da İslamcı militanlar tarafından düzenlenmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Terör örgütü Ebu Seyyaf'ın 2001 yılında aynı adada düzenlediği bir kaçırma girişimi güvenlik güçlerince önlenmişti.

© Deusche Welle Türkçe

DW/dpa/NH,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FilipinlerKanadaNorveçFilipinliManilaSamalFilipinler DonanmasıEbu SeyyafDeusche Welle Türkçe DW/dpa/NHBK

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