Filipinler'de 3 Batılı kaçırıldı



Filipinli yetkililerin verdiği bilgiye göre, olay başkent Manila'nın yaklaşık 980 kilometre güneyindeki Samal adasında meydana geldi.

Dört kişi silah zoruyla bir tekneye binmeye zorlandı. Daha sonra denize açılan tekneyi bulmak için Filipinler Donanması üç gemisini bölgeye yolladı.

Olayın komünist ya da İslamcı militanlar tarafından düzenlenmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Terör örgütü Ebu Seyyaf'ın 2001 yılında aynı adada düzenlediği bir kaçırma girişimi güvenlik güçlerince önlenmişti.

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DW/dpa/NH,BK