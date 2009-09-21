Filipinler'de 19 militan öldürüldü

Filipinler'de askerler, radikal dinci Ebu Seyyaf militanlarının Jolo adasındaki ana üssünü ele geçirdi ve 19 militanı öldürdü.



Tuğgeneral Ben Dolorfino, gazetecilere yaptığı açıklamada, OV-10 Bronco tipi uçakların destek verdiği yüzlerce askerin, yaklaşık 200 militanı püskürtmek için 6 saatten fazla çatıştığını belirtti.



Dolorfino, arazi koşulları nedeniyle havadan destek istediklerini, çatışmada 5 askerin yaralandığını kaydetti. Dolorfino, 2 militanın cesedini bulduklarını ancak istihbarat birimlerinin 17 militanın daha öldüğü bilgisini verdiğini söyledi.

