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Spor

Filipinler'de 19 militan öldürüldü

21 Eylül 2009 18:07

Filipinler'de askerler, radikal dinci Ebu Seyyaf militanlarının Jolo adasındaki ana üssünü ele geçirdi ve 19 militanı öldürdü.

Tuğgeneral Ben Dolorfino, gazetecilere yaptığı açıklamada, OV-10 Bronco tipi uçakların destek verdiği yüzlerce askerin, yaklaşık 200 militanı püskürtmek için 6 saatten fazla çatıştığını belirtti.

Dolorfino, arazi koşulları nedeniyle havadan destek istediklerini, çatışmada 5 askerin yaralandığını kaydetti. Dolorfino, 2 militanın cesedini bulduklarını ancak istihbarat birimlerinin 17 militanın daha öldüğü bilgisini verdiğini söyledi.

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