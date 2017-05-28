Filipinler’de 18 sivilin cesedi bulundu

Filipinler'in Maravi kentinde ordunun kontrol noktasından yaklaşık 200 metre uzaklıkta sekiz erkek cesedi bulunduğu kaydedildi. Polis "bazı kurbanların ellerinin arkadan bağlanmış olduğunu ve çoğunun başından vurularak öldürüldüğünü" belirtti. Güvenlik birimi şefi ayrıca, en az bir cesette "münafık" yazılı bir notun bulunduğunu açıkladı.

Üniversite yakınlarında ise üç kadın, bir çocuk ve dört erkeğin cesedi daha bulundu. Radikal İslamcı milislerin işgal ettiği bir hastanede de iki çalışanın öldürüldüğü kaydedildi. Sivillerin IŞİD'e bağlılık yemini eden milis grupları tarafından öldürüldüğü sanılıyor.

Mindanao Adası'ndaki çatışmalarda ordunun verilerine göre şu ana dek en az 61'i radikal İslamcı milislerden olmak üzere 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 13 asker ve 4 polis de yaşamını yitirdi.

Devlet Başkanı Duterte'den sıkıyönetimi yayma tehdidi

Radikal İslamcı milisler günlerdir nüfusu ağırlıklı olarak Müslümanlardan oluşan Maravi kentinde kontrolü ele almaya çalışıyor. Çoğunluğunu Katolik Hristiyanların oluşturduğu ülkenin devlet başkanı Rodrigo Duterte, yaklaşık 100 militanın gerçekleştirdiği saldırıya cevaben bölgede 60 günlük sıkıyönetim ilan etmiş ve bunu tüm ülkeye yayma tehdidinde bulunmuştu. Duterte'nin bu açıklamasından iki gün sonra ordu, kentin bazı bölgelerine IŞİD bayrakları asan silahlı gruplara hava saldırılarına başladı.

200 bin nüfuslu Maravi kenti sakinlerinin yüzde 90'ının bölgeyi terk ettiği belirtiliyor. Çatışmaların yaşandığı bölgelerde ise 2 binden fazla kişinin ikamet etmeye devam ettiği kaydediliyor.

Barış görüşmeleri askıya alındı

Duterte'nin sözcüsü Ernesto Abella sıkıyönetime bir tepki olarak ülkede etkin olan komünist grupların da savaşçılarına "hükümete yönelik saldırıları sıklaştırma ve şiddetlendirme emri verdiğini" söyledi. Sözcü Abella bu nedenle komünist grupların çatı örgütü Ulusal Demokratik Cephe ile başlatılan barış görüşmelerinin askıya alındığını açıkladı.

Taraflar nisan ayında ateşkes konusunda mutabık kalmış, ancak ateşkesin şartları henüz netleştirilmemişti. Ulusal Demokratik Cephe içinde yer alan ve 1968 yılında kurulan komünist Yeni Halk Ordusu'nun hükümete karşı yürüttüğü gerilla savaşı, Asya'nın en uzun süren çatışmalarından biri sayılıyor.

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DW/AP/DPA/AFP/SÖ, EC