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Dünya

FİLİPİNLER'DE 14 KİŞİ KAÇIRILDI MANİLA (A.A) 

02 Nisan 2011 11:07

-FİLİPİNLER'DE 14 KİŞİ KAÇIRILDI MANİLA (A.A) - 02.04.2011 - Filipinler'in güneyindeki Agusan del Sur eyaletinde silahlı kişiler, çoğu öğretmen 14 kişiyi kaçırarak cezaevindeki yakınlarının serbest bırakılmasını talep etti. Bölge Emniyet Müdürü Reynaldo Rafar, Prosperidad kentinde silahlı kişilerin, bir mezuniyet töreninden sonra bazı kişileri rehin aldığını belirtti. Rafar, rehinelerin çoğunun öğretmen olduğunu, ancak aralarında öğrencilerin de bulunduğunu söyledi. Aynı kentte iki yıl önce de bir çetenin üyeleri, polisin kendilerini tutuklamaya çalışması üzerine 47 köylüyü rehin almış, rehineler; aşiret liderleri ve cezaevindeki bazı çete liderlerinin araya girmesiyle birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.

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