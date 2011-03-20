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Dünya

Filipinler ve Tayvan'da deprem

Filipinler'de 6,4, Tayvan'da 5,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

20 Mart 2011 02:00

T24 - Filipinler'de 6,4, Tayvan'da 5,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
   
Filipinler'deki depremin merkezinin, ülkenin kuzeydoğusundaki Laoag kentine 117 kilometre mesafede denizde olduğu ve depremin yol açmış olabileceği hasara ilişkin henüz bir bilgi bulunmadığı açıklandı.      

Deprem, başkent Manila'da da hissedildi.      

Pilipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nden İsmail Narag, depremin hasar verebilecek bir büyüklükte olduğunu, bu nedenle kuzeydeki adalardan bilgi almaya çalıştıklarını belirtti.       

Tayvan'da da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün, ülkenin güneydoğu kıyıları açıklarında olduğu ve hasar meydana gelmediği, tsunami alarmı verilmediği kaydedildi.



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