Filipinler polisi 36 kişinin öldüğü kumarhane saldırısıyla bağlantılı kişiyi arıyor

Filipinler polisi dün gece başkent Manila'da 36 kişinin ölümüyle saldırısıyla sonuçlanan kumarhane saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir şüpheliyi arıyor. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise intihar ettiği açıklandı.

Filipinler'in başkenti Manila'da dün gece geç saatlerde turistik otelin kumarhane kısmında düzenlenen saldırıda 13'ü personel en az 36 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı.

Saldırgan intihar etti, 2. şüpheli aranıyor

Filipinli yetkililerin verdiği bilgilere göre henüz kimliği belirlenmeyen saldırgan önce uyarı ateşi açtı, sonra da kumarhanedeki masaları benzin dökerek yaktı.

Yoğun duman içerideki kalabalığın üzerine çökerken saldırgan 2 milyon dolardan fazla değerdeki kumarhane fişini bir çantaya doldurdu.

Ardından otelin 5. kattaki bir odasına girdi. Yatağa uzanıp üzerine örttüğü battaniyeyi ateşe vererek intihar etti. Üzerinden kimlik çıkmadı.

Ancak Filipinli polis şefi Tomas Apolinario yaptığı açıklamada saldırıyla bağlantılı olduğu sanılan 2. şüphelinin hala hayatta olduğunu ve Filipinler vatandaşı olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

“Amacı terörizm olsaydı kumar oynayan herkesi vururdu”

Filipinler Ulusal polis şefi Rondal dela Rosa ise ölenlerin duman zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini, üzerlerinde kurşun yarası olmadığını vurgulayarak "Eğer amacı terörizm olsaydı kumar oynayan herkesi vurabilirdi" dedi.

Manila Metropolitan polis şefi Oscar Albayalde de "Ya kumarhanede para kaybetti ve kaybettiklerini geri almak istedi ya da tamamen çıldırmış birisi" ifadelerini kullandı.

“İngilizce konuşan beyaz bir kişi”

Sosyal medyada IŞİD bağlantılı bir Filipinli'ye ait hesap saldırının örgüt ayesi bir 'yalnız kurt' tarafından yapıldığını iddia etse de polis saldırganın karşılaştığı hiç kimseyi vurmadığına dikkat çekiyor.

Olayda sadece bir koruma yanlışlıkla kendini vurdu. Polis ülkenin güneyindeki Marawi kentinde yaklaşık 2 haftadır IŞİD bağlantılı grupla yaşanan çatışmalarla son olay arasında bağlantı olmadığını düşünüyor.

Polis şefi dela Rosa intihar eden saldırganı 'beyaz, bıyıklı' olarak tarif edip, İngilizce konuştuğunu söyledi.

Saldırganın kamera görüntüleri de paylaşıldı.