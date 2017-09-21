Filipinler lideri: Oğlum uyuşturucu ticareti yapıyorsa, onu öldürtürüm

Uyuşturucuyla savaş adına binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, oğlunun uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasının doğrulanması halinde onu ‘öldürteceğini’ söyledi.

Duterte “Verdiğim emrin ne olduğunu daha önceden açıklamıştım: Eğer uyuşturucuya karışan çocuklarım varsa onları öldürürüm, ki kimse bir şey diyemesin” ifadelerini kullandı. Duterte, böyle bir durumda çocuklarını öldüren polisin de yargıdan muaf olacağını söyledi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Filipinler liderinin 42 yaşındaki oğlu Paolo Duterte, muhalefetteki bir vekil tarafından Çin menşeli bir uyuşturucu çetesine mensup olmakla suçlanıyor. Çi’den Filipinler’e devasa miktarda kristal metamfetamin sokulmasına yardım etmekle itham edilen Duterte, bu ay başında ilgili soruştuma için bir Senato komitesine de ifade vermişti.

‘KENDİSİNE DE SÖYLEDİM’

Baba Duterte ise konuşmasında bu suçlamalara değinmese de, geçen yılki seçim kampanyasındaki sözlerini tekrarladı. Duterte, başkent Manila’daki başkanlık sarayında hükümet çalışanlarına yaptığı konuşmada, “Verdiğim emrin ne olduğunu daha önceden açıklamıştım: Eğer uyuşturucuya karışan çocuklarım varsa onları öldürürüm, ki kimse bir şey diyemesin. Dolayısıyla Pulong’a (oğlunu kast ediyor) da, yakalanırsan emrin senin öldürülmendir. Ve bu doğruysa, seni öldüren polisi koruyacağım” dedi.

Güney Asya ülkesi Filipinler’de geçen yıl güvenlik odaklı bir seçim kampanyası ve uyuşturucuyla savaş vaadiyle iktidara gelen 72 yaşındaki Duterte, şiddet içeren politikaları nedeniyle muhalefet tarafından eleştiriliyor. Devlet başkanını diktatörlükle suçlayan eylemciler sık sık protesto gösterileri düzenliyor. Polisin Duterte’nin başkan seçilmesinden bu yana 3 bin 800’den fala kişiyi öldürdüğü belirtiliyor. Gerçek sayının ise bundan çok daha yüksek olduğu sanılıyor.