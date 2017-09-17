Filipinler lideri Duterte'den İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'na: Gay misin yoksa pedofil mi?

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu operasyonlarında 18 yaşından küçük çocukların ölmesini eleştiren ülkesinin İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Jose Louis Gascon'u, 'bir pedofil gibi davranmakla' suçladı.

Daha önce tartışmalı açıklamalarıyla birçok kez gündeme gelen Duterte, uyuşturucuya karşı açtığı savaşta yaşanan can kayıpları sebebiyle eleştirel açıklamalar yapan Gascon için şu ifadeleri kullandı:

"Bu Gascon! Kaç gündür 'gencecik çocuklar, gencecik çocuklar' diyip duruyor. Kaç kere kullandı bu ifadeyi? Bu o… çocuğu bir pedofil gibi konuşuyor. Neden 'gencecik çocuklar' ile bu kadar ilgilisin? Bunu sorguluyorum. Sen gay misin? Yoksa pedofil mi?"

"Sadece bir çocuk öldürüldü diye?"

Sputnik’in aktardığı habere göre; Gascon'un bu çıkış aracılığıyla ülkenin daha acil gündemlerinin üzerini örtme niyetinde olduğunu savunan Duterte, sözlerine ülkenin güneyinde, İslamcı militanlar tarafından başlatılan ayaklanmalara gönderme yaparak şöyle devam etti:

"Gencecik çocuklar? Seni o… çocuğu. Tüm bunlar siyaset. Neden ülkeyi kuşatmış diğer sorunlarla ilgili konuşmuyor musun? Sadece bir çocuk öldürüldü diye? Bu her yerde oluyor."

Binlerce kişi hayatını kaybetti

Duterte’nin iktidarda olduğu 15 ay boyunca düzenlenen uyuşturucu karşıtı operasyonlarda resmi rakamlara göre yaklaşık 3 bin 800 kişi hayatını kaybetti. Ancak binlerce kişinin de 'bilinmeyen şekillerde' hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu durum ülkedeki Katolik kilisesinin ve kimi sol grupların protestolarına sebep olmuştu.

Duterte'nin destekçileri geçen hafta yasama kongresinde, İnsan Hakları Komisyonu'nun yıllık bütçesini 13.5 milyon dolardan 20 dolara indirilmesini oylamıştı.