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Dünya

Filipinler Kongresi, LGBTİ'leri ayrımcılıktan koruyacak tasarıyı firesiz kabul etti

Ülkenin ilk transeksüel milletvekili Roman: Bu tarihi günü not alın

21 Eylül 2017 19:22

Çeviri - Gonca Tokyol

Filipinler Kongresi, ülkenin ilk transeksüel milletvekili Geraldine Roman'ın geçen yıl sunduğu, LGBTİ'lere yönelik ayrımcılığı sona erdirmeyi hedefleyen yasa tasarısını 197 'evet'e karşı 0 'hayır' oyuyla kabul etti.

Tasarıyı geçen yıl Kongre'ye sunan Roman, oylamadan sonra Facebook’ta bir kutlama fotoğrafı yayınladı ve şu mesajı paylaştı:

"Bu tarihi günü not alın. 17. Kongre’nin temsilcileri, ilk teklif edildiğinden bu yana 19 yıllık bir mücadelenin ürünü olan SOGIE Eşitlik Yasası’nı üçüncü okumasının ardından 197 lehte oyla kongreden geçirdi. Ret veren ya da çekimser kalan kimse yoktu. Bu, hepimizin katılım gösterdiği, oybirliğiyle alınan bir karardı."

Roman daha sonra Facebook'ta paylaştığı bir diğer mesajda da, "Şimdi bizim tarafımızda olan ve eşitlik bayrağını dalgalandıran yasanın eski ‘muhalifleri’ne de teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü gerçekleştirilen oylamada milletvekillerinin tamamının desteklediği Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ve İfade Eşitliği (SOGIE) isimli tasarının yasa haline gelmesi durumunda, LGBTİ’lerin kamu servislerine ve iş imkanlara ulaşımlarının engellenmesinin ya da ayrımcılığın hapis cezasına varan yasal sonuçları olacak.

Kongre’deki temsilcilerin tamamının desteğini olana SOGIE’nin yasalaşması için ilk olarak Senato’nun onayını alması, ardından da Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından imzalanması gerekiyor.

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