T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Filipinler, Katar'a işçi göndermeyecek

Katar’daki Filipinli işçilerin sayısı 140 bini buluyor

07 Haziran 2017 17:00

Dört Arap ülkesinin Katar'la diplomatik bağını kestiğini duyurmasının ardından, Filipinler de Katar'daki 'gıda kıtlığı' tehlikesi nedeniyle vatandaşlarının Katar'da çalışmasını geçici olarak yasakladı.

Bazı Arap ülkelerinin terör örgütlerine ve İran’a destek verdiği suçlamasıyla Katar’la diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından Filipinler de, vatandaşlarının Katar’a işçi olarak gitmesini geçici olarak yasakladı. Katar’daki Filipinli işçilerin sayısı 140 bini buluyor.

"Gıda kıtlığından endişeleniyoruz"

Filipinler hükümeti, Katar krizinin büyümesinden endişelendiğini ve özellikle gıda kıtlığının büyüyebileceğini bildirdi. Filipinler Çalışma Bakanı Silvestre Bello,dün yaptığı açıklamada durum tam olarak değerlendirilinceye dek yasağın devam edeceğini belirterek “Ortada çok fazla korkutucu söylenti dolaşıyor. Orada işlerin pek yolunda gitmediği söyleniyor” dedi.

Katar’daki Filipinli işçilerin sayısı 140 bini buluyor. Ülkenin tüm Ortadoğu’da çalışan vatandaşlarının sayısı ise 2 milyondan fazla. Filipinli işçilerin 500 bine yakını ise Katar’la diplomatik krizi yaşayan ülkelerden Suudi Arabistan’da. Yurt dışında çalışan işçilerin ülkelerine gönderdiği para, 26 milyar doları yani Filipinler Gayrisafi Milli Hasılası’nın yüzde 10’unu buluyor.

Katar ekonomisi tehlikede mi?

Katar hükümeti ise, ablukanın altında bile  hayatın normal seyrinde devam etmesi için gerekli önlemleri alacaklarını, endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti. Fakat Katar ekonomisi ağırlı olarak yabancı işçilere bel bağlıyor .Katar’ın 2.5 milyon nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ı Hindistan,Nepal  ve Bangladeş’in başını çektiği yabancı ülke vatandaşlarından oluşuyor

ETİKETLER

FilipinlerKatarişçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24