Filipinler, Katar'a işçi göndermeyecek

Dört Arap ülkesinin Katar'la diplomatik bağını kestiğini duyurmasının ardından, Filipinler de Katar'daki 'gıda kıtlığı' tehlikesi nedeniyle vatandaşlarının Katar'da çalışmasını geçici olarak yasakladı.

Bazı Arap ülkelerinin terör örgütlerine ve İran’a destek verdiği suçlamasıyla Katar’la diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından Filipinler de, vatandaşlarının Katar’a işçi olarak gitmesini geçici olarak yasakladı. Katar’daki Filipinli işçilerin sayısı 140 bini buluyor.

"Gıda kıtlığından endişeleniyoruz"

Filipinler hükümeti, Katar krizinin büyümesinden endişelendiğini ve özellikle gıda kıtlığının büyüyebileceğini bildirdi. Filipinler Çalışma Bakanı Silvestre Bello,dün yaptığı açıklamada durum tam olarak değerlendirilinceye dek yasağın devam edeceğini belirterek “Ortada çok fazla korkutucu söylenti dolaşıyor. Orada işlerin pek yolunda gitmediği söyleniyor” dedi.

Katar’daki Filipinli işçilerin sayısı 140 bini buluyor. Ülkenin tüm Ortadoğu’da çalışan vatandaşlarının sayısı ise 2 milyondan fazla. Filipinli işçilerin 500 bine yakını ise Katar’la diplomatik krizi yaşayan ülkelerden Suudi Arabistan’da. Yurt dışında çalışan işçilerin ülkelerine gönderdiği para, 26 milyar doları yani Filipinler Gayrisafi Milli Hasılası’nın yüzde 10’unu buluyor.

Katar ekonomisi tehlikede mi?

Katar hükümeti ise, ablukanın altında bile hayatın normal seyrinde devam etmesi için gerekli önlemleri alacaklarını, endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti. Fakat Katar ekonomisi ağırlı olarak yabancı işçilere bel bağlıyor .Katar’ın 2.5 milyon nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ı Hindistan,Nepal ve Bangladeş’in başını çektiği yabancı ülke vatandaşlarından oluşuyor