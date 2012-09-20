Filipinler internet seksini yasakladı

Filipinler sanal ortamda yapılan görüntülü seks sohbetlerini ve siber seksi suç kapsamına aldı.

Siber seks, internet üzerinden telekız tabirinden esinlenerek ‘kamera kızları’ olarak adlandırılan kadınların, yine internet üzerinden kendileriyle iletişime geçen müşterilerle kamera karşısında, seks içerikli sohbetler ve davranışlar sergilemeleriyle gerçekleşiyor.

İnternet üzerinden seks dünyanın pek çok bölgesinde gelişen bir sektör ve genelde genç kadınlar ve reşit olmayan kız çocukları bu işi yapmaya zorlanıyor. Yasağı çiğneyenler 250 bin Filipin pesosu (6 bin dolar) para cezası ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşılaşacak. Yeni yasama, başkan Benigno Aquino’nun 15 Eylül’de imzaladığı 2012 Siber Suçları Önleme Yasası’nın bir parçası.

Yasa siber seksi “Bilgisayar sistemi aracılığıyla, cinsel organların ya da cinsel fillerin düşünceyi tetiklemek amacıyla, şehvet uyandırıcı biçimde sergilenmesinin doğrudan ya da dolaylı olarak, taammüden vaat edilmesi, sürdürülmesi, kontrol edilmesi ya da uygulanması” olarak tanımlıyor.

Yasayı hazırlayanlardan biri olan Senatör Edgardo Angara yasanın bilgisayar korsanlığı, siber seks, kimlik hırsızlığı, spam elektronik postalar ve çevrimiçi çocuk pornosu gibi siber suçların tespit edilmesi, soruşturulması ve önlenmesi açısından önemli olduğunu söylüyor. (BBC Türkçe)