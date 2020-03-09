Filipinler'in Koronavirüs önlemi: Devlet Başkanı'na dokunmak yasak

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Filipinler Devlet Başkanlığı Güvenlik Grubu (PSG) Komutanı Albay Jesus Durante, yerel basına dün Koronavirüs'le ilgili olağanüstü toplantı yaptıklarını açıkladı. Durante, toplantıda 74 yaşındaki Duterte ve ailesinin yeni tip Koronavirüsten (Kovid-19) korunması için önleyici tedbirleri sıkı şekilde uygulama kararı aldıklarını belirterek, özellikle Devlet Başkanı'na 'dokunulmaması' politikası izleyeceklerini söyledi.

Bu politikanın, PSG personelinin yanı sıra siyasetçiler ve yüksek mevki sahibi kişiler için de geçerli olacağını belirten Durante, toplantılar ve etkinliklerde Devlet Başkanı Duterte'nin yanına yaklaşması beklenen kişilerin 'kapsamlı tarama ve testten geçirileceğini' vurguladı.

Filipinler'de bugüne kadar 10 kişide yeni tip Koronavirüs'e rastlandı, bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.