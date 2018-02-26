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Dünya

Filipinler Devlet Başkanı: İki eşim olduğu için maaşım daha fazla olmalı!

"Gerçekten çok yorucu, oradan oraya uçuyor, herkesi selamlıyorsunuz"

26 Şubat 2018 16:00

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, çok yorucu olduğunu söylediği devlet başkanlığı görevi için aldığı maaşı az bulduğunu söyleyerek, "İki eşi olduğu için maaşının daha fazla olması gerektiğini" savundu.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Iloilo kentindeki askeri bir tesiste konuşan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, maaşının yetersiz olduğunu belirtip yemek için ayrıca ücret almadığını da ekledi. "Çok yoruluyorum fakat buna karşın ne kadar kazandığımı biliyor musunuz? 200 (bin Filipinler pesosu, 3.860 ABD doları)" diyen Duterte, esprili bir dille, "İki karım var, bu nedenle bana soracak olursanız ideal maaşım 1 milyon 500 bin olmalı. Şaka yapmıyorum." dedi.

Duterte devlet başkanlığı göreviyle ilgili "Gerçekten çok yorucu. Oradan oraya uçuyor, herkesi selamlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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