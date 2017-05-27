Filipinler Devlet Başkanı, askerlerle 'şakalaştı': Kadınlara tecavüz bile etseniz, dokunulmazsınız!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, sıkıyönetim ilan ettiği Mindanao eyaletine bağlı Malawi kentinde, IŞİD ile bağlantılı Maute'ye karşı verilen mücadelede güvenlik güçlerinin istediği herkesi gözaltına alabileceğini duyurdu. Duterte, askerlere yönelik olarak yaptığı "espride" ise "Kadınlara tecavüz bile etseniz, dokunulmazsınız. Ben yaptım deyip üstüme alacağım" ifadesini kullandı.

Duterte'in "esprisi" kamuoyunda büyük tepki gördü.

The Guardian'da yer alan habere göre; Duterte "espri" olarak şunları söyledi:

"Bu sıkıyönetimden ve sıkıyönetimin sonuçlarından ben sorumluyum, sadece ben sorumluyum, siz işini yapın gerisini ben halledeceğim. Üç kadına tecavüz ederseniz, sorarlarsa ben yaptım derim, sizin yerinize ben hapis yatarım"

"Tecavüz esprisi" ilk değil

Rodrigo Duterte'nin cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde tecavüz edilerek öldürülen bir Avustralyalı kadınla ilgili 'şakası' ülkede büyük bir öfkeye neden olmuştu. İnternete yansıyan bir video kaydında Duterte ve taraftarları, 1989'da bir hapishanede mahkumların saldırısına uğrayan misyoner kadınla ilgili alaycı ifadeler kullanıyordu.

Duterte isyan sırasında Davao belediye başkanıydı.

Video kaydında Duterte, şunları söylüyordu:

"Tüm kadınlara tecavüz ettiler. Şu Avustruyalı din görevlisi vardı. Onu dışarı çıkarırlarken gördüm. Yüzünü gördüm ve şöyle düşündüm: 'O... çocukları. Ne kadar yazık. Hepsi tecavüz etti. Hepsi sıraya girdi. Tecavüze uğramasına çok öfkelenmiştim. Ama çok güzeldi. Belediye başkanına öncelik tanımalılardı..."