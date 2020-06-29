"Filipinler'de Koronavirüs karantinası sonrası nüfus patlaması yaşanabilir"

Filipinler'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle insanların aile planlama hizmetlerine ve doğum kontrol yöntemlerine erişim konusunda sıkıntılar yaşadıkları ve bu durumun ülkede son yılların en fazla doğum oranının ortaya çıkmasına neden olabileceği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre Filipinler'de Koronavirüs nedeniyle alınan tecrit önlemleri pek çok farklı sağlık hizmetine erişimi de engelledi. İnsanların aile planlama servislerine ulaşamamasının yanısıra prezervatif, doğum kontrol hapı gibi ürünlere de erişimlerinde sıkıntılar yaşandı.

Filipinler Aile Planlama Organizasyonu Yöneticisi Nandy Senoc, tecrit döneminde çalışmaya devam ettikleri hâlde işlerinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Hükûmet hizmetleri açık olsa da insanların buralara ulaşmasına tecrit önlemleri engel oldu. Senoc, başkent dışındaki kentlerde doğum kontrol yöntemlerine erişimin sorunlu olduğunu söyledi. Senoc, "Elimizdeki ürünler tükenmeye başlıyor" dedi.

Filipinler'de aile planlama hizmetine erişemeyen kadınların sayısının pandemi döneminde beşte bir oranında artarak 3 milyon 688 bine çıktığı tahmin ediliyor. Filipinler Üniversitesi Nüfus Enstitüsü verilerine göre Filipinler'de gelecek yıl normal döneme kıyasla 214 bin daha fazla bebek dünyaya gelebilir. Bu da ülkede 2021'de 1.9 milyon doğum olacağı anlamına geliyor.