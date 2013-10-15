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Dünya

Filipinler'de 7.2 şiddetindeki depremde ölü sayısı 93'e yükseldi

Filipinler güne depremle uyandı

15 Ekim 2013 11:50

Filipinler’de yerel saatle 08.00 civarında yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina hasargördü. Deprem sonrası en şiddetlisi 5.4 büyüklüğünde 10’dan fazla artçı şok yaşandı. Filipinler afet kurumu, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldiğini açıkladı.

Depremde bir çok tarihi kilisenin ağır hasar gördüğü kaydedildi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sağlık makamları, 6 büyük hastanede çatlaklar tespit edildiğini ancak çalışmaya devam ettiklerini duyurdu.

Filipinler'i 7.2 büyüklüğünde bir deprem vurdu. İlk belirlemelere göre sarsıntıda en az 93 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede tsunami riskinin olmadığı açıklandı.

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