Filipe Luis'ten 'alkol' itirafı: Babam beni arabasıyla geri getirirdi

İspanya La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Filipe Luis, Atletico Madrid'deki ilk yıllarında alkol sorunu olduğunu, geceleri çok içtiğini ve babasının kendisini arabayla eve götürdüğünü söyledi.

Futbolculuğa dair görüşlerini de dile getiren Luis, "Çok şanslıyım; çünkü çok fazla çalışmıyorum. Bir kaç saat fazla baskı var ve ben iyi kazanıyorum" diye konuştu.



İspanyol basınına konuşan ve özellikle genç oyuncular başta olmak üzere futbolcuların yüzde 80'inin hayal dünyasında yaşadığını savunan Filipe Luis, "Kollarının altında marka bir çantayla gezip, 400 Euro'luk ayakkabı giymeyle ve vücutlarına 8 dövme yaptırmakla kendilerini her zaman yıldız olacaklarını, insanların onlara saygı duyacağını sanıyorlar. Onların dışında gerçek bir dünya olduğunu unutuyorlar" eleştirisinde bulundu.



Lionel Messi ile arasında her maçta yaşanan mücadeleler konusunda da görüşlerini paylaşan Brezilyalı sol bek, "Messi'yi durdurmanın yollarını biliyorum ve çoğu zaman faul olabilir. Bana "kasap" diyebilirler; ancak bundan şikayetçi değilim" diye konuştu.



Atletico'ya karşı oynadığı maçlarda 27 gol atan Messi'in sahada rahat olmaması gerektiğini de kaydeden Filipe Luis, "Messi sahada kendini rahat hissediyorsa sen artık bir ölüsün" ifadesini kullandı.