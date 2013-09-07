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Spor

Filenin Sultanları'ndan riskli galibiyet

Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda mücadele eden Milli Takımımız, ilk maçında Hollanda ile karşılaştı

07 Eylül 2013 10:59

Almanya ile İsviçre'nin ortaklaşa düzenlediği Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda, A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda ile karşılaştı. İlk 2 seri rahat alan Filenin Sultanları, ardından rehavete kapılınca maçı riske soktu. Ay Yıldızlılar yine de mücadeleyi 3-2 kazanmayı bildi.
 
Millilerimiz Hollanda karşısında maça çok iyi başladı. Rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Ay Yıldızlılar, ilk seti 25-15, ikinci seti de 25-16 alarak 2-0 öne geçti.

3. sete iyi başlayan taraf ise Hollanda oldu. Ancak setin ortalarında toparlanan Filenin Sultanları dengeyi sağladı. 26-25'te maç servisi de atan Milliler, hücumda yaptığı hatalar sonrası Hollanda'nın yeniden öne geçmesine engel olamadı. 27-27'ye uzayan seti Hollanda 29-27 kazanınca, maçta durum 2-1'e geldi.

Millilerimizin 3. sette başlayan düşüşü 4. sete de sıçradı. İlk 2 setteki ezici üstünlüğünden uzak bir performans sergileyen Filenin Sultanları karşısında Hollanda, 26-24 ile 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Final seti de çekişmeli geçti. Ancak bu kez rakibine şans tanımayan Milliler, seti 15-12, maçı da 3-2 kazanarak, Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu maçlarına galibiyetle başlamış oldu.

Milliler grubundaki 2. maçında İspanya ile karşılaşacak.

Maçların canlı yayın programı şöyle:

7 Eylül Cumartesi
21.00 İspanya - Türkiye (NTV Spor Smart)
8 Eylül Pazar
19.00 Almanya - Türkiye (NTV ve NTVSpor.net)

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