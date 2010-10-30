Filenin sultanlarından bayram hediyesi

T24 - Bayan Milli Voleybol Takımımız dünya şampiyonasına süper bir başlangıç yaptı. Tarihinde ilk kez Çin'i deviren Ay-Yıldızlılar bugün Rusya'yla karşı karşıya gelecek.









16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Çin'i 3-1 yendi. Japonya'nın 4 farklı kentinde dün start alan şampiyonada, (D) Grubunda yer alan (A) Milli Takım, gruptaki ilk maçında Çin'i 3-1 mağlup ederek tarih yazdı.

1957 yılından bu yana Çin ile toplam 8 maç yapan (A) Milli Takım, bugüne kadar Çin karşısında galip gelememişti. Ay-Yıldızlılar gruptaki 2. maçını bu sabah 07.00'de Rusya ile karşılaşacak. Rusya grupta lider durumda bulunuyor Karşılaşmayı ntvspor naklen ekrana getirecek.

Salon: Osaka Belediye Merkez

Hakemler: Ronald Stahl (ABD) ***, Omeli Perez Castillo (Küba) ***

Türkiye: Esra ***, Eda ***, Naz ***, Seda ***, Gözde **, Neslihan *** (Gülden ***, Bahar ***, Gizem **, Neriman ***)

Çin: Wei **, Wang *, Xue ***, Zhou **, Li **, Ma ** (Xian Zhang **, Lei Zhang **)

Setler: (19-25, 25-14, 25-20, 25-17)



Güzel bir galibiyet ama yolumuz uzun

Milli Takım'ın kaptanı Neslihan Darnel, Çin karşısında alınan tarihi galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi. Turnuvaya 3-1'lik Çin galibiyetiyle başlamanın kendilerini sevindirdiğini belirten Neslihan, 'Tarihimizde hiç yenemediğimiz Çin'i böyle net bir şekilde yenmek çok önemliydi. Ama bir maç kazanmak yetmiyor. Daha 4 maçımız var ve bunları da kazanıp grup birincisi olarak çıkmak istiyoruz' dedi.

Voleybol Federasyonu Başkanı Ünal Karabıyık da, 'Çocuklara ilk söylediğim şey Cumhuriyet Bayramı'nda bir armağan da onların vermesiydi. Çin galibiyeti bize büyük moral verdi. Kızlarımızın hepsini kutluyorum' ifadesini kullandı.



Savaşmak lazım- Bir görüş- CENGİZ GÖLLÜ (Milli Takımlar Baş Sorumlusu)



İlk defa Çin'e karşı galip geldik. Yenemediğimiz 2 ülke vardı, biri Brezilya diğeri de Çin. Grubumuzun en iddialı takımlarından biriydi. Onu yenerek iddiamızı ortaya koyduk.

Teknik yönden gerçekten uzun süredir çok iyi bir hazırlık yapıldı. Onu sahaya sporcular aktardığı için ben çok mutluyum. Diyebilirim ki Milli Takımımız'ın oynadığı müsabakaların en iyisiydi.

Bu oyunda süreklilik olması lazım. Benim en büyük korkum Türk sporcusunda, beklenmedik galibiyetin bizi doyum noktasına taşıyor olması.

Bugün Çin'i yenerek çok büyük bir galibiyet elde ettik diye bir gevşeme olmamalı.

Biz bunu devamlı antrenmanlarda maçlarda hep anlattık sporculara. Kötü başlayıp, iyi gidebilirsiniz ya da tersi olabilir.

Grubumuzda Kanada dışında herkes iddialı ve güçlü. Bunu şimdi değil, evvelden beri sporculara enjekte ettik. Sonuna kadar savaşmak lazım.