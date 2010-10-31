-FİLENİN SULTANLARINDAN 2. GALİBİYET OSAKA (A.A) - 31.10.2010 - İlknur Çetinbaş - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan (A) Milli Takım, ilk teknik molaya 8-6 önde girdi. Rakibinin set boyunca öne geçmesine izin vermeyen (A) Milliler, 2. teknik molayı da 16-10'luk açık farkla önde geçti. Bir ara fark 2 sayıya kadar inse de (21-19) Türkiye, bu setten 25-20 galip ayrıldı. Dominik Cumhuriyeti'nde, ilk seti kaybetmenin verdiği moral bozukluğu oyuncuların performansına yansıdı. 2. sette bir türlü organize olamayan Dominikli oyuncular, savunma ve hücumda istediklerini yapamadı. Türkiye, ilk teknik molasını 8-4, 2. teknik molasını ise 16-8 önde geçtiği seti 25-14 önde tamamladı. Üçüncü sette hücumda Rivera ile etkili olmaya başlayan Dominik Cumhuriyeti, ilk kez bu sette öne geçmeyi başardı: 1-2 Setin ilk teknik molası 8-3, ikinci teknik molası da 16-13 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra (A) Milli Takım iyi hücum yapamadı. Bu fırsatı değerlendiren Dominik Cumhuriyeti 20-20 eşitliği yakaladı. Türkiye, setin kalan dakikalarında üst üste hatalar yapınca 3. set 25-23 Dominik Cumhuriyeti'nin oldu. Motivasyonu ve konsantresi iyice düşen Ay-yıldızlı ekip, 4. sette rakibinin direncini bir türlü kıramadı. Oyuncularının neredeyse tamamını oyuna sokan Brezilyalı antrenör Kwiek Marcos, sürekli değişiklik yaparak takımını canlı tutmayı başardı. (A) Milli Takım, ilk teknik moladan 8-6, ikinci teknik moladan ise 16-13 geride ayrıldı. Skorda üstünlüğü çok geç yakalayan Türkiye, Neslihan ve Naz'ın smaç servislerden kazandığı sayılarla kendine gelir gibi olsa da bu seti de 25-23 rakibine kaptırdı. Son sette ilk teknik molayı 8-7 önde bitiren (A) Milli Takım, 10-8 öndeyken üst üste yaptığı basit hatalarla 12-10 geriye düştü. Türkiye, son derece çekişmeli geçen kalan bölümde Eda'nın başarılı smaçlarıyla seti 17-15, maçı da 3-2 kazanmayı başardı. Türkiye, dünya sıralamasında 11. olan Dominik Cumhuriyeti ile tarihindeki 7. maçında, 5. galibiyetini almış oldu. Şampiyonada grup maçlarına, 1 günlük aranın ardından 2 Kasım Salı günü devam edilecek. Türkiye, grubundaki 4. maçını Salı günü TSİ 06.30'da Kanada ile yapacak.