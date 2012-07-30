Filenin sultanları yine mağlup

2012 Londra Olimpiyatlarında Filenin Sultanları Çin'i geçemedi. İlk maçında Sırbistanı yenen Çin, grubun ikinci maçında Türkiye'yi de yendi.

İlk iki seti 25-20'lik skorlarla Çin'in kazandığı maçta Türkiye, üçüncü seti 31-29 kazanarak maça ortak olmaya çalıştı.

Ancak dördüncü setin başında öne geçen Çin, Türkiye'nin geri dönüşünü engelledi ve seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

Londra Olimpiyatları’nda ilk sınavında son şampiyon Brezilya’ya mağlup olan Filenin Sultanları ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçında Sırbistan ile 1 Ağustos Çarşamba günü TSİ 16.45’de karşılaşacak.