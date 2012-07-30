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Spor

Filenin sultanları yine mağlup

Voleybol kadın milli takımımız ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı

30 Temmuz 2012 17:18

2012 Londra Olimpiyatlarında Filenin Sultanları Çin'i geçemedi. İlk maçında Sırbistanı yenen Çin, grubun ikinci maçında Türkiye'yi de yendi.

İlk iki seti 25-20'lik skorlarla Çin'in kazandığı maçta Türkiye, üçüncü seti 31-29 kazanarak maça ortak olmaya çalıştı.
 
Ancak dördüncü setin başında öne geçen Çin, Türkiye'nin geri dönüşünü engelledi ve seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.
 
Londra Olimpiyatları’nda ilk sınavında son şampiyon Brezilya’ya mağlup olan Filenin Sultanları ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı.
 
Türkiye, gruptaki üçüncü maçında Sırbistan ile 1 Ağustos Çarşamba günü TSİ 16.45’de karşılaşacak.

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