Filenin Sultanları yarı finali zora soktu

T24 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 2. tur (E) Grubundaki 2. maçında ev sahibi Japonya'ya 3-1 yenildi.

Karşılaşmanın ilk seti çok çekişmeli başladı. İlk teknik mola 8-7, 2. teknik mola ise 16-15 Japonya'nın lehine geçildi. Hızlı hücum yapamayan ve rakibin bloklarına takılan (A) Milli Takım, bir anda 5 sayı birden geriye düştü: (21-16) İlk set 25-19 Japonya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

2. sette çok daha iyi bir performans sergileyen Türkiye, ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Teknik molanın ardından farkı kapatmayı bir türlü

başaramayan Japonya karşısında fark 2. teknik molada 6 sayıya çıktı: (10-16)

Eda, Gözde ve Esra ile sayılar bulan Türkiye, 20-14 önde götürdüğü sette, üst üste hatalar yapmaya başlayınca ev sahibi ekip farkı kapattı ancak (A) Milli Takım, setten 25-23 önde ayrılmasını bildi.

Japonya, 3. sete çok iyi başladı. Hızlı hücumlarla farkı bir anda açan Japonya ilk teknik molayı 8-3, 2. teknik molayı ise 16-8 önde geçti. Seda'nın oyuna girmesiyle hücumda biraz daha etkili olan Türkiye, buna rağmen seti 25-19 geride tamamladı.

Maçın 4. setinde özellikle savunmada hiç açık vermeyen hücumda ise Ebata ve Araki ile ezici üstünlük kuran Japonya, bu sette ilk teknik molaya 8-1 önde girdi. Türk Milli Takımı, setin kalan bölümünde toparlanmayı başaramadı ve 2. teknik molasına 16-7 geride girdiği seti 25-13 rakibine kaptırdı.

Türkiye, böylece 2. tur 2. maçında ev sahibi Japonya'ya 3-1 yenildi.

Şampiyona tarihinde 1962, 1967 ve 1974 yıllarında altın, 1960, 1970 ve 1978'de ise gümüş olmak üzere toplamda 6 madalyası bulunan Japonya, en çok madalya alan ülkeler sıralamasında 2. sırada yer alıyor.

Bu arada, karşılaşmayı Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Sermet Atacanlı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Erol Ünal Karabıyık ile birlikte izledi.

Japon seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği ve bir grup Türk taraftarın da yer aldığı karşılaşma süresince salonda internet bağlantısının bir türlü kurulamaması basın mensuplarına zor anlar yaşattı.

Sultanlarımız 3. maçında 9 Kasım Salı sabahı saat 06.30'da Peru ile karşılaşacak.



