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Spor

Filenin Sultanları yarı finalde

Son Dünya Şampiyonu Rusya'yı süpüren Filenin Sultanları, Avrupa'da ilk 4'e kaldı...

28 Eylül 2011 03:00

T24 - Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Çeyrek finaldeki rakip, son Dünya Şampiyonu Rusya'ydı ama Sultanlar salondan 3-0 galip ayrılarak tarihlerinde ikinci kez adlarını yarı finale yazdırdılar. 



Filenin Sultanları, Rusya ile başa baş bir mücadele sergilediği ilk seti, Eda'nın başarılı servisleri ve Neslihan'ın smaçlarıyla 27-25 önde kapattı. İkinci sette de her iki takım iyi bir mücadele sergilerken, Türkiye bu seti 25-21 kazanmayı bildi. Üçüncü sete ise Filenin Sultanları çok iyi bir başlangıç yaptı ve bir ara farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Rusya, farkı bire kadar indirse de, Türkiye tekrar toparlanarak farkı açtı ve son seti 25-19 kazandı. Son dünya şampiyonu Rusya'yı 3-0 mağlup eden Türkiye, bu sonuçla yarı finale yükseldi.

Sultanlar, Eurovolley 2011 yarı finalinde, Polonya-Sırbistan maçının galibi ile 1 Ekim'de Belgrad'da karşı karşıya gelecek.


Birinci set  

Karşılaşmanın ilk setinde 5-2 geriye düşen Filenin Sultanları, Motta'nın aldığı molanın ardından toparlanıp beraberliği sağlasa da Rusya, ilk teknik molaya 8-7 önde girdi.

İlk teknik molanın ardından iyi bir başlangıç yapan Ay yıldızlı takım, Neslihan Darnel'in sayılarıyla rakibi karşısında 9-8 öne geçti. Farkı 4 kadar çıkartan Türkiye, Rusya'ya üst üste 3 sayı verse de ikinci teknik molaya 16-13 önde girdi.

Bu teknik molanın ardından toparlanan Rusya, beraberliği yakaladıktan sonra 20-19 öne geçti. Büyük çekişmeye sahne olan bu sette, iki set sayısı kurtaran Filenin Sultanları, 26-25 üstünlüğü yakalarken, ilk seti de ekibimiz 27-25 önde tamamladı.


İkinci set 

Hücumda yaptığı hatalarla ikinci setin başlarında 4-1 geriye düşen Filenin Sultanları, farkı bir ara bire indirmeyi başarsa da Rusya, ilk teknik molaya 8-5 üstün girdi. Teknik moladan döndükten sonra 6-0'lık bir seri elde eden Türkiye, 11-8 üstünlüğü elde etti.

Hücumda yapılan hataların üstüne basit hataların da eklenmesiyle farkı azaltan Rusya, ikinci teknik molaya da 16-15 önde girdi. İkinci teknik molanın ardından üst üste aldığı sayılarla öne geçen Filenin Sultanları, skoru 21-18'e taşıdı. Servis ve bloklardan alınan sayılarla skoru 24-19'a getiren Türkiye, üstünlüğünü devam ettirerek ikinci seti de 25-21 önde tamamladı ve 2-0 öne geçti. 


Üçüncü set 

Üçüncü sette oyuna iyi bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Üstünlüğünü devam ettiren Ay yıldızlı takım, toparlanan Rusya karşısında ikinci teknik molaya 16-13 önde tamamladı. İkinci teknik molanın ardından rakibi karşısında etkili oyununu devam ettiren Filenin Sultanları, bu seti de 25-19 kazandı ve 3-0'la yarı finale yükseldi. 


RUSYA: 0 - TÜRKİYE: 3 

Salon: Palaiper Monza
Hakemler: Zorica Bjelic (Sırbistan) xxx, Heike Kraft (Almanya) xxx
Rusya: Perepelkina x, Makhno x, Gamova xxx, Morozova x, Goncharova x, Ulyakina x, (Kabeshova x, Fateeva x, Startseva x, Borisenko x)
Türkiye: Gözde xxxx, Eda xxxx, Özge xxx, Neriman xxxx, Bahar xxx, Neslihan xxx, (Gülden xx, Gizem xxx, Esra xxxx)
Setler: 25-27, 21-25, 19-25
Süre: 83 Dakika (29, 27, 27)


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