Filenin Sultanları umutlarını son maça taşıdı

T24 - Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, Peru'yu set vermeden 3-0 mağlup ederek yarı final umutlarını son maça taşıdı.

Japonya 2010'da A Milli Voleybol Takımımız, Peru'yu 3-0 mağlup ederken, mucizelere kalan yarı final umudunu sürdürdü.

İlk sette iyi bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, 25-15 kazanarak skoru 1-0 yaptı.

İkinci sette Peru ilk sete oranla biraz daha etkili olmasına rağmen Sultanlar bu seti de 25-18 kazanıp durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette Peru biraz daha direndi ve setin sonlarına kadar başabaş bir oyun oynandı. Sultanlar bu zorlu seti de 25-20 ve maçı da 3-0 kazanarak yarı final şansını sürdürdü.

Sultanlarımızın yarı finale kalması için Japonya'nın 2 maçta da yenilmesi ve kalan son Polonya maçını da kazanarak Japonya'dan daha iyi averaja sahip olması gerekiyor.

Filenin Sultanları'nda yıldız oyuncumuz Neslihan 20 sayı ile galibiyette önemli rol oynarken, Neriman 12 sayı, Bahar ve Eda 9'ar sayı, Esra 7 sayı ve Naz ise 3 sayı ile oynadı.

Peru'da ise Ortiz ve Chihuan 8'er sayı, Rueda 6 sayı, Uceda ve Zamudio 4'er sayı, Soto ve Keldibekova 3'er sayı ile maçı tamamladı.

Bu galibiyetle A Milli Voleybol Takımımız ilk 12'yi garantilemiş oldu.

Sultanlarımız, yarın TSİ 08.45'te Polonya ile son maçına çıkacak.