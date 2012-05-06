Filenin sultanları tarih yazdı

2012 Londra Olimpiyatları Avrupa Kıta eleme turnuvasında Filenin Sultanları, final karşılaşmasında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. Milliler, bu galibiyetle Londra biletinin sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk teknik molasına 8-6 önde giren Polonya karşısında servislerde sorun yaşayan Milliler, ikinci teknik molayı da 16-15 geride tamamladı. Servislerde daha az hatan yapan Polonya karşısında Filenin Sultanları Neriman ile etkili oldu. Geriden gelerek 23-21 öne geçen Milliler, seti 25-22 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de ilk teknik molaya Polonya'nın 8-6 üstünlüğüyle gidildi. Rakibine sayı şansı vermeyen Milliler, Gözde'nin servisiyle 10-8 öne geçti ve Polonya molası gecikmedi. İkinci teknik molaya 16-12 önde giren Filenin Sultanları'nda sazı eline alan Gözde farkı artırdı ve skoru 22-18'e taşıdı. Servis hatalarına devam eden Polonya, ikinci seti de 25-22 kaybetti ve setlerde 2-0 geriye düştü.

Son sete iyi başlayan Filenin Sultanları, ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Neriman'ın etkili oyununun yanı sıra iyi de savunma yaparak rakibine sayı şansı vermeyen Milliler, ikinci teknik molaya 16-12 önde tamamladı. Gizem'in de devreye girmesinin ardından farkı artıran Filenin Sultanları 25-19'luk skorla sahadan galip ayrıldı ve setlerde durumu 3-0 getirdi.