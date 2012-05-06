T24 LogoT24 Logo
Spor

Filenin sultanları tarih yazdı

Milliler, 2012 Londra Olimpiyatları elemelerinin final maçında Polonya'yı mağlup etti ve Londra biletinin sahibi oldu

06 Mayıs 2012 22:21

2012 Londra Olimpiyatları Avrupa Kıta eleme turnuvasında Filenin Sultanları, final karşılaşmasında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. Milliler, bu galibiyetle Londra biletinin sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk teknik molasına 8-6 önde giren Polonya karşısında servislerde sorun yaşayan Milliler, ikinci teknik molayı da 16-15 geride tamamladı. Servislerde daha az hatan yapan Polonya karşısında Filenin Sultanları Neriman ile etkili oldu. Geriden gelerek 23-21 öne geçen Milliler, seti 25-22 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti.
 
İkinci sette de ilk teknik molaya Polonya'nın 8-6 üstünlüğüyle gidildi. Rakibine sayı şansı vermeyen Milliler, Gözde'nin servisiyle 10-8 öne geçti ve Polonya molası gecikmedi. İkinci teknik molaya 16-12 önde giren Filenin Sultanları'nda sazı eline alan Gözde farkı artırdı ve skoru 22-18'e taşıdı. Servis hatalarına devam eden Polonya, ikinci seti de 25-22 kaybetti ve setlerde 2-0 geriye düştü.
 
Son sete iyi başlayan Filenin Sultanları, ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Neriman'ın etkili oyununun yanı sıra iyi de savunma yaparak rakibine sayı şansı vermeyen Milliler, ikinci teknik molaya 16-12 önde tamamladı. Gizem'in de devreye girmesinin ardından farkı artıran Filenin Sultanları 25-19'luk skorla sahadan galip ayrıldı ve setlerde durumu 3-0 getirdi.

ETİKETLER

filenin sultanları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24