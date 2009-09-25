Filenin sultanları süper başladı

Polonya'da start alan Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda 'Filenin Sultanları', B Grubu'na iyi bir başlangıç yaptı. Milli Takım, Wroclaw'daki ilk maçında Fransa'yı fazla zorlanmadan 3-0 mağlup etti.

İki takımın da turu bu maça endekslemesi karşılaşmanın ilk setini stresli hale getirdi. Fransa'yı bu yıl 5 kez yenmiştik. Servis karşılayan takımların aldıkları sayılarla 3-3'e gelindi. Biz hücumda iyi organize olamamaya başladık. Bundan iyi yararlanan Fransa özellikle Lienard'ın performansıyla 11-7 öne fırladı. Bu sayıda koç Chiappini'nin aldığı mola yavaş yavaş işe yaradı ve takımımız daha iyi top öldürmeye başladı. 13-13'te skoru eşitledik. Deniz'in ve Neslihan'ın etkili hücumları, Gizem'in oyuna girdiği bölümdeki savunma katkısı ve Naz'ın akıllı organizasyonu 25-22 ile ilk seti milli takımımıza getirdi.

İkinci sette sadece Türkiye vardı. Sete 3-0'lık seriyle giren Filenin Sultanları, rakip serviste Esra'nın sayısıyla 6-2'yi yakaladı. Sonrasında Esra, servise geçti. 11-0'lık seride kimi zaman kaptan Esra'nın ace'leri kimi zaman rakip hücumlara şok yaşatan bloklarımız etkili oldu. Sultanlar, setin sonunu kolayca getirdi ve 25-9'la durumu 2-0 yaptı



Averajla lider oldular



26. Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda, (B) Grubunda ilk gün müsabakaları tamamlanırken, Türkiye, averajla 1. sırada yer aldı.

Fransa'yı 3-0 yenerek şampiyonaya iyi bir başlangıç yapan (A) Milli Takım, günün ikinci maçında Almanya'yı 25-12, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenen İtalya'yı sayı averajıyla geçerek ilk sıraya yerleşti.

İlk gün müsabakalarının ardından grupta puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G M AS VS PUAN

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1.Türkiye 1 1 - 3 - 2

2.İtalya 1 1 - 3 - 2

3.Almanya 1 - 1 - 3 1

4.Fransa 1 - 1 - 3 1