T24 LogoT24 Logo
Spor

Filenin sultanları süper başladı

25 Eylül 2009 03:00

Polonya'da start alan Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda 'Filenin Sultanları', B Grubu'na iyi bir başlangıç yaptı. Milli Takım, Wroclaw'daki ilk maçında Fransa'yı fazla zorlanmadan 3-0 mağlup etti.

İki takımın da turu bu maça endekslemesi karşılaşmanın ilk setini stresli hale getirdi. Fransa'yı bu yıl 5 kez yenmiştik. Servis karşılayan takımların aldıkları sayılarla 3-3'e gelindi. Biz hücumda iyi organize olamamaya başladık. Bundan iyi yararlanan Fransa özellikle Lienard'ın performansıyla 11-7 öne fırladı. Bu sayıda koç Chiappini'nin aldığı mola yavaş yavaş işe yaradı ve takımımız daha iyi top öldürmeye başladı. 13-13'te skoru eşitledik. Deniz'in ve Neslihan'ın etkili hücumları, Gizem'in oyuna girdiği bölümdeki savunma katkısı ve Naz'ın akıllı organizasyonu 25-22 ile ilk seti milli takımımıza getirdi.

İkinci sette sadece Türkiye vardı. Sete 3-0'lık seriyle giren Filenin Sultanları, rakip serviste Esra'nın sayısıyla 6-2'yi yakaladı. Sonrasında Esra, servise geçti. 11-0'lık seride kimi zaman kaptan Esra'nın ace'leri kimi zaman rakip hücumlara şok yaşatan bloklarımız etkili oldu. Sultanlar, setin sonunu kolayca getirdi ve 25-9'la durumu 2-0 yaptı

Averajla lider oldular

26. Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda, (B) Grubunda ilk gün müsabakaları tamamlanırken, Türkiye, averajla 1. sırada yer aldı.

Fransa'yı 3-0 yenerek şampiyonaya iyi bir başlangıç yapan (A) Milli Takım, günün ikinci maçında Almanya'yı 25-12, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenen İtalya'yı sayı averajıyla geçerek ilk sıraya yerleşti.

İlk gün müsabakalarının ardından grupta puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G M AS VS PUAN

---------------------------------------------

1.Türkiye 1 1 - 3 - 2

2.İtalya 1 1 - 3 - 2

3.Almanya 1 - 1 - 3 1

4.Fransa 1 - 1 - 3 1

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24