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Spor

Filenin Sultanları son sözü söyledi!

Filenin Sultanları, Dünya Grand Prix'sinde Sırbistan'ı 3-1 ile geçerek 6. maçında 5. galibiyetini elde etti ve puanını 15'e çıkararak büyük bir avantaj yakalad

18 Haziran 2012 00:51

 

A Milli Bayan Voleybol Takımı, Dünya Grand Prix'si ikinci ayak üçüncü maçında ev sahibi Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Belgrad'da oynanan maçta rakibini 25-21, 16-25, 25-22 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, 6. maçında 5. galibiyetini elde etti ve puanını 15'e çıkararak büyük bir avantaj yakaladı. 
 
Karşılaşmaya iyi başlayan Filenin Sultanları ilk molaya 8-5 önde girdi. Moldanın ardından toparlanan Sırbistan oyunda hakiyeti eline geçirerek skoru 11-11'e getirmeyi başardı. İlk molaya olduğu gibi teknik molaya da 16-13 önde giren milli takımımz iyi oyununu setin sonuna kadar devam ettirdi ve ilk seti de güçlü rakibi karşısında 25-21 kazandı. 
 
İlk setteki hızını ikinci sette de devam ettiren Filenin Sultanları teknik molaya ilk oyundaki gibi 8-5 önde girdiler. Mola sonrası bloklardaki başarılı oyunuyla etkili olan Sırplar 10-9 öne geçmeyi başardı. Millilerimiz servis karşılamada yaşadığı problemleri iyi değerlendiren ev sahibi ekip ikinci teknik molaya 16-12 önde gitti. Servislerdeki etkisiyle ikinci sette millilerimizi oyundan düşüren Sırbistan ikinci seti 25-16 kazanarak durumu 1-1 yaptı. 
 
Üçüncü setin ilk dakikaları çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken milli takımımız 11-11 de beraberliği yakalamayı başardı. Oyundaki üstünlüğü ilerleyen dakikakalarda eline geçiren Filenin Sultanları seti de 25-22 kazanarak 2-1 öne geçmeyi başardı. 
 
Dördüncü sete istediği gibi başlangıç yapamayan milli takımımız ilk dakikalardan itibaren toparlanmayı başardı ve teknik molaya güçlü rakibi karşısında 8-6 önde gitti. Servislerdeki başarısını devam ettiren ay-yıldızlılar ikinci teknik molayada 16-12 gitmeyi başardı. Setin sonuna kadar iyi oyununu sürdüren Filenin Sultanları dördöncü seti de 25-21 aldı ve maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

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