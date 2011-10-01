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Spor

Filenin Sultanları, Sırbistan maçına hazır BELGRAD (A.A) 

01 Ekim 2011 18:44

-Filenin Sultanları, Sırbistan maçına hazır  BELGRAD (A.A) - 01.10.2011 - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bu akşam, Sırbistan ile yarı final mücadelesi verecek (A) Milli Takım, maç öncesi son antrenmanını da yaparak hazırlıklarını tamamladı.  İtalya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada, (B) Grubu'nu ikinci olarak tamamlayarak play-off turuna çıkan ve bu turda İspanya'yı, çeyrek finalde de Rusya'yı set vermeden 3-0'lık skorlarla yenen milliler, bu akşam TSİ 21.00'de, Sırbistan ile finale yükselmek için mücadele edecek.  Filenin Sultanları, bu önemli karşılaşma öncesi maçın oynanacağı ''Hala Pionir'' Salonu'ndaki son çalışmasını yerel saatle 12.00'de gerçekleştirirken, oyuncuların son derece hırslı oldukları gözlendi.  Brezilyalı antrenör Marco Aurelio Motta yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. (A) Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Neriman Özsoy, sırt kaslarındaki spazm nedeniyle çalışmayı yarıda bırakırken, akşamki mücadelede ilaçla sahada yer alacağı öğrenildi. Ay-yıldızlılar, antrenmanın ardından maç saatini beklemek üzere konakladıkları otele geçti. Yardımcı antrenör Alper Erdoğuş, karşılaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, tarihlerinde bu şampiyonada ikinci kez yarı finale kaldıklarını ve yine ikinci kez final mücadelesi yapmak için oynayacaklarını ifade ederek, takımdaki motivasyonun üst düzeyde olduğunu belirtti.   ''Ne kadar büyük ve önemli bir başarı olduğunun herkes bilincinde ve bunu nasıl daha ileriye taşırız düşüncesinde'' diyen Erdoğuş, Sırbistan'ın kendilerini kısa bir süre önce İstanbul'daki Avrupa Ligi finalinde yenmesini de hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sırbistan'ın iyi ve zayıf yönlerini takıma anlatmaya çalıştık. Zaten tanıyoruz rakibimizi. Temmuz ayındaki Avrupa Ligi finalinde karşılaşıp, 3-0 kaybetmiştik. Bu maç rövanş niteliği taşıyor. Onları kendi evinde hem de Avrupa Şampiyonası gibi büyük bir turnuvada yenip, burada üzmek istiyoruz.' Milli oyunculardan Gözde Sonsırma da turnuvadaki ilk amaçlarının yarı finale kalmak olduğunu dile getirerek, ''Başardığımız şey bununla bitmiyor. Herkes finale kalmak istiyor. Sırbistan'a çok iyi çalıştık. Biz onları, onlar da bizi çok iyi tanıyor. Sadece çabuk oynamalarını engellemek üzere konuştuk. Çok iyi servis atacağız. Kendi voleybolumuzu oynayacağız. Kendi oyunumuzu oynarsak bu maçı alacağımızı düşünüyorum'' dedi. 

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