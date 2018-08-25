Filenin Sultanları, Rusya'yı devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında düzenlenen Gloria Cup'daki ikinci maçında Rusya'yı 3-1 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Rusya, etkili ataklarla bulduğu sayılarla birinci teknik molayı 8-5, ikinci teknik molayı 16-15 önde kapattı. Oyunun hakimiyetini ele geçiren Türkiye, ilk seti 25-23 kazandı.
İkinci sete etkili başlayan ay-yıldızlılar, birinci teknik molaya 8-5, ikinci teknik molaya ise 16-11'lik skorlarla önde girdi. Baskısını artıran Türkiye, seti 25-21 aldı.
Üçüncü sette iki takım da etkili oyun oynayınca Rusya, birinci teknik molayı 8-5, ikinci teknik molayı 16-13 önde kapattı. Rusya, seti 25-18'lik skorla önde tamamladı.
Dördüncü sette baskılı bir oyun oynayan milliler, teknik molaları 8-5 ve 16-10'luk skorlarla önde bitirdi. Seti 25-15 kazanan Türkiye, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Maç sonunda milli oyuncu Hande Baladin'e karşılaşmanın en iyi oyuncusu ödülü verildi. Turnuva, yarın oynanacak Azerbaycan-Rusya, Türkiye-İtalya maçlarıyla sona erecek.
TÜRKİYE: 3 - RUSYA: 1
Salon: Belek Gloria Sports Arena
Hakemler: Sevilay Gezer Boyacı, Leyla Demirkan
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Meliha İsmailoğlu, Meryem Boz, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş (Şeyma Ercan, Hatice Gizem Arge, Simge Şebnem Aköz, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Tuğba Şenoğlu, Çağla Akın, Ebrar Karakurt, Aylin Sarıoğlu)
Rusya: İrina Koroleva, Nataliya Goncharova, Evgeniya Startseva, İrina Fetisova, İrina Voronkova, Kseniia Parubets (İrina Lazerenko, Daria Talysheva, Ekaterina Efimova, Daria Malygina, Julia Kutiukova, Tatiana Romanova, Alla Galkina, Ekaterina Lyubushkina, Natalia Malykh, Anna Kotikova)
Setler: 25-23, 25-21,18-25, 25-15
Süre: 108 dakika (29, 29, 26, 24)