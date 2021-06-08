Filenin Sultanları Rusya'yı devirdi, üçüncü haftayı galibiyetle kapadı

FIVB Milletler Ligi'nde 9. maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, güçlü rakibi Rusya'yı 3-2 mağlup etti. Böylece Filenin Sultanları, turnuvadaki 8. galibiyetine ulaştı.

FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ne yenilerek galibiyet serisi bozulan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 9. maçta Rusya ile kozlarını paylaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki son maçında Rusya’yı 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7’lik set skorlarıyla 3-2 mağlup etti.

Millilerde karşılaşmanın en skorer ismi 25 sayıyla Ebrar olurken ona; Eda 17, Tuğba 16, Zehra 10, Cansu 7, Meryem 5, Meliha 4, Hande 3, Naz, Aslı ve Kübra 1 sayıyla eşlik etti.

Türkiye, Milletler Ligi’nin dördüncü haftasına 12 Haziran Cumartesi günü oynayacağı Japonya karşılaşmasıyla başlayacak.