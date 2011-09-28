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Spor

Filenin Sultanları Rusya ile karşılaşacak MONZA (A.A)

28 Eylül 2011 16:43

-Filenin Sultanları Rusya ile karşılaşacak  MONZA (A.A) - 28.09.2011 - Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde, TSİ 18.30'da, Rusya ile mücadele edecek olan (A) Milli Takım'ın teknik direktörü Marco Aurelio Motta, son dünya şampiyonuna karşı zor bir maç olacağını söyledi.  Brezilyalı çalıştırıcı Motta, maçı alacaklarına dair umutlu olduklarını aktararak, ''İyi bir dönemden geçiyoruz. Eğer iyi hücum, iyi defans yaparsak, eğer onlardan daha iyi olursak, maçı kazanabiliriz'' diye konuştu. Rusya maçı hazırlıklarını bugün karşılaşmanın oynanacağı Palaiper Monza Salonu'nda yaptığı antrenmanla tamamlayan milliler, maç saatini beklemek üzere otellerine geçti.  Filenin Sultanları, Rusya'yı mağlup etmeleri durumunda yarı final ve final maçlarına evsahipliği yapacak olan Sırbistan'a geçecek. 

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