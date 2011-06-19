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Spor

FİLENİN SULTANLARI RAHAT KAZANDI ANKARA (A.A)

19 Haziran 2011 00:50

-FİLENİN SULTANLARI RAHAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 18.06.2011 - Voleybol Bayanlar Avrupa Ligi 4. ayak ikinci maçında Türkiye, Romanya'yı 3-0 yendi.  Milli takım 4. ayak karşılaşmaları sonrasında (C) Grubu'nda liderliğini devam ettirmeyi başardığı karşılaşmaya daha tempolu başlayan taraf oldu. Neriman ve Polen'i hücumlarda iyi kullanan Gözde, savunmada da arka alandan iyi manşetler çıkarttı. Güldeniz'in oyuna katkısı ile ilk seti 25-17 kazanan, filenin sultanları oldu.  İkinci sete de iyi başlayan taraf Türkiye idi. Oyuna ortak olmaya çalışan Romanya, hücum yapmakta zorlandı. İkinci setin son bölümünde seyircisinin de desteği ile skorda dengeyi sağlayan Romanya, Ay-Yıldızlı ekibin bloklarını geçemeyince Türkiye bu seti de 25-23 kazandı.  Rahat bir tempoda oynadığı üçüncü seti de 25-16 kazanan milliler maçtan da 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Salon: Constanta Hakemler: Nenad Davidovic xxx (Sırbistan), Borislav Pobornikov xxx (Bulgaristan) Romanya: Neaga xx, Nemtanu xx, Onyejekwe xx, Muresan x, Trıca xx, Alina Albu x, (Manu x, Stanciu x, Sobo xx, Miclea xx, Cazacu x) Türkiye: Neriman xxx, Ergül xxx, Polen xx, Özge xx, Güldeniz xx, Bahar xxx, (Gizem xxx) Setler: 17-25, 23-25, 16-25 Süre: 53 dakika (17-16-20)

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