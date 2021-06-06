Filenin Sultanları'ndan 7'de 7!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nde Tayland'ı 3-1 yenerek 7'de 7 yapmayı başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde üçüncü haftaya da galibiyetle başladı. İlk iki haftayı 6’da 6 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, üçüncü haftanın açılış maçında Asya temsilcisi Tayland’ı 3-1 mağlup etti. Millilerde, 9 isim skora katkı sağlarken; karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayı üreten Meryem Boz oldu.

Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 13.00’te Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.