Filenin Sultanları Kanada'yı yenerek 2. tura çıktı

T24 - Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Millilerimiz, Kanada'yı 5 sette geçerek 2. tura yükseldi. Japonya'da düzenlenen 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, D Grubu'ndaki 4. maçında Kanada'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenip 2. tura yükseldi.







TÜRKİYE: 3 - KANADA: 2

SALON: Osaka Belediye Merkez

HAKEMLER: Mohammed Shahmiri (İran), Gad Eizikovits (İsrail)

TÜRKİYE: Naz, Neriman, Bahar, Neslihan, Seda, Eda (Gülden, Gözde, Esra, Elif)

KANADA: O'Reilly, Dodds, Holness, Pavan, Mahon, Hinze (Young, Page, Richey, Mokelki, Bradstock, Field)

SETLER: 19-25, 20-25, 25-14, 25-17, 15-8

SÜRE: 106 dakika (23, 24, 22, 24, 13)

Japonya'nın 4 farklı kentinde devam eden şampiyonanın 5. gününde Türkiye, D Grubundaki 4. maçında Kanada ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk setinde oyuna konstanre olamayan A Milli Takım, ortalama bir performans sergiledi. Mücadeleden uzak bir oyun ortaya koyan Türk Milli Takımı, savunmada açıklar verirken, aradaki farkın açılmasına engel olamadı: 14-21

Kanada, ilk teknik molasını 8-6, 2. teknik molasını ise 16-13 önde geçtiği seti 25-19 üstün bitirdi.

A Milli Takım 2. sete de pek iyi bir başlangıç yapmadı. Rakibi karşısında ilk kez bu sette öne geçmeyi başaran (4-3) Ay-yıldızlı ekip, üstünlüğünü koruyamadı. İlk teknik mola 8-4 Kanada'nın üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra biraz toparlanan A Milli Takım, başa baş geçen bir mücadele sonunda 2. teknik molaya 16-15 önde girdi. Mücadeleci oyununu sürdüremeyen A Milliler, bu seti de 25-20 rakibine verdi.

3. sette kendine gelen Türk Milli Takımı, ilk teknik molayı 8-7, 2. teknik molayı da 16-12 önde geçti. Hücum gücü yükselen Türkiye karşısında fazla direnemeyen Kanada, 2. teknik moladan sonra sadece 2 sayı alabildi ve 3. set 25-14 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Kanada 4. sette Türkiye karşısında iyice zorlanmaya başladı. İlk teknik mola 8-7, 2. teknik mola ise 16-10 Türkiye'nin lehine geçildi. Bu dakikadan sonra Kanada Milli Takımı, hücumdaki etkinliğini biraz daha artırsa da set 25-17 A Milli Takım'ın oldu.

Tie-break setinde rakibine karşı üstünlüğünü koruyan A Milli Takım, teknik molaya 8-3 önde girdi. Eda'nın servis atışlardan bulduğu sayılar ve Bahar'ın başarılı bloklarıyla seti 15-8 alarak maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı Andre Meyer de izledi.

Bu arada Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık ise TVF Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere gece Türkiye'ye döndü.

Şampiyonada ilk tur, çarşamba günü gruplarda yapılacak 5. maçlarla sona erecek. Türkiye, D Grubundaki 5. ve son maçını yarın TSİ 08.30'da Güney Kore ile yapacak.