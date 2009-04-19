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Spor

‘Filenin Sultanları’ kampa giriyor

19 Nisan 2009 18:33

(A) Milli Bayan Voleybol Takımı, yarın İstanbul'da kampa girecek.

"Filenin Sultanları", 2009 sezonundaki yoğun müsabaka programı nedeniyle hazırlık çalışmalarına erken başlayacak. 2009 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne de dayanak olması beklenen ilk kamp, 20 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

Milli takım kampına şu sporcular katılacak:

Pelin Çelik, Gözde Dal, Tuba Toprak Küseoğlu (Karşıyaka), Merve Gülaç, Meryem Boz (İller Bankası), Elif Onur (Nilüfer Belediye), Özge Kırdar (Ereğli Belediye), İpek Soroğlu, Yeliz Askan (Beşiktaş), Seray Altay (Galatasaray), Neslihan Darnel, Deniz Hakyemez, Bahar Toksoy, Duygu Bal, Gözde Kırdar, Nihan Yeldan (Vakıfbank Güneş Sigorta)

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