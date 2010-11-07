Filenin Sultanları Japonya karşısında

T24 - Japonya 2010 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ikinci tur karşılaşmalarına 3-0’lık Sırbistan galibiyetiyle başlayan milliler, E Grubu’ndaki ikinci maçında ev sahibi Japonya ile bugün saat 11.00’de karşılaşacak.

Japonya’nın ev sahipliği yaptığı 2010 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası, ikinci tur karşılaşmalarının heyecanı ile devam ediyor.

E Grubu’nda oynadığı ilk maçta Sırbistan’ı 3-0’la geçmeyi başaran Filenin Sultanları’nın ikinci rakibi ise ev sahibi Japonya...

Türkiye ile Japonya arasındaki bu önemli karşılaşma saat 11.00’de başlayacak ve NTV Spor’dan canlı yayınlanacak.

İkinci tur karşılaşmalarına istediği başlangıcı yapamayan Japonya, ilk turda mağlup ettiğimiz Çin’e boyun eğerek ilk yenilgisini aldı.

İlk turda gruptan çıkan 4 takım içerisinden sadece Çin’i yendiği için E Grubu’na 1 puan taşıyan milliler, son 4 takım arasına kalabilmek için oynayacağı bütün maçları kazanırken rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.



