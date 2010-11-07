T24 LogoT24 Logo
Spor

Filenin Sultanları Japonya karşısında

Japonya 2010 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ikinci tur karşılaşmasında Türkiye E Grubu’ndaki ikinci maçında ev sahibi Japonya ile bugün saat 11.00’de karşıl

07 Kasım 2010 02:00

T24 - Japonya 2010 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ikinci tur karşılaşmalarına 3-0’lık Sırbistan galibiyetiyle başlayan milliler, E Grubu’ndaki ikinci maçında ev sahibi Japonya ile bugün saat 11.00’de karşılaşacak.

Japonya’nın ev sahipliği yaptığı 2010 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası, ikinci tur karşılaşmalarının heyecanı ile devam ediyor.

E Grubu’nda oynadığı ilk maçta Sırbistan’ı 3-0’la geçmeyi başaran Filenin Sultanları’nın ikinci rakibi ise ev sahibi Japonya...

Türkiye ile Japonya arasındaki bu önemli karşılaşma saat 11.00’de başlayacak ve NTV Spor’dan canlı yayınlanacak.

İkinci tur karşılaşmalarına istediği başlangıcı yapamayan Japonya, ilk turda mağlup ettiğimiz Çin’e boyun eğerek ilk yenilgisini aldı.

İlk turda gruptan çıkan 4 takım içerisinden sadece Çin’i yendiği için E Grubu’na 1 puan taşıyan milliler, son 4 takım arasına kalabilmek için oynayacağı bütün maçları kazanırken rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24