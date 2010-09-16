-''FİLENİN SULTANLARI'' İTALYA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - 2011 Dünya Grand Prix elemelerinde mücadele edecek (A) Milli Bayan Voleybol Takımı İtalya'ya gitti. Cagliari kentinde 17-22 Eylül tarihlerinde eleme müsabakaları yapacak antrenör Mehmet Bedestenlioğlu yönetimindeki (A) Milli Takım, Atatürk Havalimanı'ndan İtalya'ya hareket etti. Milli takımın kadrosunda oyuncular, Naz Aydemir, Pelin Çelik, Esra Gümüş, Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Seda Tokatlıoğlu, Neriman Özsoy, Gözde Kırdar Sonsırma, Neslihan Darnel, Eda Erdem, Bahar Toksoy, Gizem Güreşen ve Ayşe Gökçen Denkel Zop bulunuyor. Millilerin elemelerdeki maç programı şöyle: 17 Eylül Cuma: 18.30 Almanya-Türkiye 18 Eylül Cumartesi: 21.00 Türkiye-İtalya 19 Eylül Pazar: 18.30 Bulgaristan-Türkiye 21 Eylül Salı: 16.00 Rusya-Türkiye 22 Eylül Çarşamba: 16.00 Türkiye-Hollanda