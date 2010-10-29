-FİLENİN SULTANLARI İLKİ BAŞARDI OSAKA (A.A) - 29.10.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Çin'i 3-1 yendi. Japonya'nın 4 farklı kentinde bugün start alan şampiyonada, (D) Grubunda yer alan (A) Milli Takım, gruptaki ilk maçında Çin'i 3-1 yenerek tarih yazdı. 1957 yılından bu yana Çin ile toplam 8 maç yapan (A) Milli Takım, bugüne kadar Çin karşısında galip gelememişti. Karşılaşmanın ilk 5 dakikasında 3-1 geriye düşen (A) Milli Takım, oyuna çabuk adapte olarak rakibini zorlamaya başladı. Başa baş giden mücadelede ilk teknik mola Neslihan'ın sayı getiren bloğuyla 8-7 Türkiye'nin lehine geçildi. İlk teknik mola ile 2. teknik mola arasında takımlar birbirlerine 1 sayıdan farklı üstünlük kuramadı. Çin, sayıların sürekli bir takımdan diğerine gidip geldiği oyunun devamında 2. teknik molaya 16-15 önde girdi. Çin, bu dakikadan sonra hücumlarda daha etkili olmaya başladı. Skor 18-16 Çin'in lehineyken, (A) Milliler'in özellikle savunmada yaptığı hatalar aradaki farkın açılmasına neden oldu. Üst üste 3 sayı alarak skoru 21-16'ya getiren Çin, bu setten 25-19 üstün ayrıldı. İkinci sete çok hızlı bir başlangıç yapan ay-yıldızlı ekip, ilk teknik moladan 8-3 açık farkla önde ayrıldı. Bu dakikalarda Bahar'ın savunma ve hücumdaki başarılı oyunu milli takıma 2 sayı getirirken, Neslihan da bloktan takımına 2 sayı kazandırdı. Aradaki farkı koruyan (A) Milli Takım, 2. teknik molaya da 16-10 önde girdi. Konsantrasyonu dağılan Çin, setin kalan bölümünde toparlanmayı başaramadı ve üst üste hatalar yaptı. 2. set 25-14 açık farkla Türkiye'nin oldu. (A) Milli Takım, 3. sette de temposunu korudu. Çin, bu sette daha organize bir görüntü sergilese de ilk teknik mola 8-6, 2. teknik mola ise 16-14 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi. Seda ve Neslihan'ın smaçlarda etkili olduğu bölümlerde Bahar da bloklarıyla rakip takıma geçit vermedi. Böylece Türkiye 3. setten de 25-20 üstün ayrıldı. 4. set, tıpkı ilk set gibi başa baş bir mücadeleye sahne oldu. İlk teknik molası 8-6 Çin'in üstünlüğüyle geçilen sette Türkiye, 11-11'lik eşitlikten sonra temposunu hızlandırdı. Üst üste 3 sayı alan (14-11) (A) Milli Takım'da Eda ve Seda smaçlarda son derece etkili oldular. Setin ilk teknik molasını 8-7 geride bitiren (A) Milli Takım, 2. teknik molayı 16-13 önde bitirdi. Bu dakikadan sonra aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Türk Milli Takımı, seti 25-17 üstün geçerek karşılaşmayı 3-1 kazandı. Müsabakayı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Erol Ünal Karabıyık ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göksu birlikte izlerken, milli sporculardan Neslihan Darnel'in eşi Orkun Darnel ile Nedime Elif Ağca Öner'in eşi Hakan Öner de tribünden milli takıma destek verdiler. Ayrıca yok denecek kadar az sayıdaki seyircinin arasında bir grup Türk taraftar da ellerindeki Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdiler. (D) Grubunda bugün yapılan diğer karşılaşmalarda Rusya, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1, Güney Kore ise Kanada'yı 3-0 yendi. Türkiye, grubundaki 2. maçında yarın TSİ 07.00'de Rusya ile karşılaşacak. Salon: Osaka Belediye Merkez Hakemler: Ronald Stahl (ABD) xxx, Omeli Perez Castillo (Küba) xxx Türkiye: Esra xxx, Eda xxx, Naz xxx, Seda xxx, Gözde xx, Neslihan xxx (Gülden xxx, Bahar xxx, Gizem xx, Neriman xxx) Çin: Wei xx, Wang x, Xue xxx, Zhou xx, Li xx, Ma xx (Xian Zhang xx, Lei Zhang xx) Setler: (19-25, 25-14, 25-20, 25-17) Süre: 93 dakika (22, 20, 26, 25)