Filenin Sultanları ikinci maçta üzdü

T24 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Rusya'ya 3-1 yenildi.





Japonya'nın 4 farklı kentinde devam eden şampiyonanın 2. gününde Türkiye, (D) Grubundaki 2. maçında güçlü rakibi Rusya karşısında 1 set alabildi. Karşılıklı atakların bol olduğu ilk 5 dakikalık sürede her iki takım da savunmayı sıkı tutunca, çekişmeli görüntüler ortaya çıktı.



Rusya'nın Sashkova, Gamova ve Borodakova ile yaptığı ataklara Türkiye, Neslihan, Seda ve Bahar ile cevap verdi. İlk teknik molaya 8-5 Rusya'nın üstünlüğüyle geçildi.



(A) Milli Takım, ilk teknik molanın ardından iyice açılan farkı kapatmakta zorlandı ve 2. teknik molaya da 16-10 geride girdi. Hücumda son derece etkili olan Rusya karşısında savunmada açıklar veren Türkiye, setin son 5 dakikasına kadar toparlanamadı: (24-19). Bu dakikadan sonra atağa geçen ay-yıldızlı ekip, servis sırası Neslihan'a geldiğinde üst üste tam 5 sayı kazandı: (24-24). Son derece çekişmeli geçen dakikalar sonunda (A) Milli Takım, ilk seti 27-25 almayı başardı. Ay-yıldızlı ekip 2. sette farkın çok açılmasına izin vermedi. Türkiye, ilk teknik molası 8-6, 2. teknik molası ise 16-12 Rusya'nın üstünlüğüyle geçilen setin 20. dakikasında eşitliği yakaladı: (18-18). Bu dakikadan sonra Kosheleva'yı daha sık kullanan Rusya hücumunu sertleştirdi. (A) Milli Takım'ın servislerde yaptığı hatalar da buna eklenince 2. set 25-22 Rusya'nın oldu. 3. sette daha yorgun gözüken (A) Mililer, ilk teknik molayı 8-6, 2. teknik molayı ise 16-8 geride tamamladılar. Rusya'dan Gamova ve Prepelkina'nın etkin olduğu kalan bölümlerde Türkiye, hücumda ve savunmada hatalar yaptı. Setin 18. dakikasında fark 10'a kadar çıktı:(20-10). Bu dakikadan sonra mücadeleyi tamamen bırakan ay-yıldızlı ekip, seti 24-11 geride tamamladı. 4. setin ilk teknik molasına 8-3 Rusya'nın lehine geçildi. Bu sette de rakibine sayı üstünlüğü kuramayan (A) Milli Takım, 2. teknik moladan da 16-11 geride ayrıldı. 4. ve son seti 25-17 kaybeden Türkiye, Rusya'ya 3-1 yenildi.





Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Erol Ünal Karabıyık ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göksu da maçı izleyenler arasında yer aldılar.



Ayrıca bugün, düne oranla daha kalabalık bir Türk taraftar grubu Milli Takım'a destek verdi.



Türkiye, grubundaki 3. maçında yarın TSİ 06.00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.



Salon: Osaka Belediye Merkez



Hakemler: Carlos Cimino (Brezilya) xx, Ronald Stahl (ABD) xxx



Rusya: Perepelkina xxx, Kosheleva xxx, Startseva xxx, Borodakova xx, Shashkova Sokolova xxxx, Gamova xxxx (Kryuchkova xxx, Ulyakina xx, Goncharova xx, Makhno xx)



Türkiye: Seda xxx, Neslihan xxx, Bahar xxx, Naz xxx, Esra x, Eda xxx(Gülden xxx, Gözde xx, Gizem xx, Neriman x, Büşra xx)



Setler: (25-27, 25-22, 25-11, 25-17)



Süre: 102 dakika (32, 27, 20, 23)

