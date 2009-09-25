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Spor

Filenin Sultanları Fransa'ya set vermedi!

Polonya'da start alan Voleybol Şampiyonası'nda 'Filenin Sultanları', B Grubu'na iyi bir başlangıç yaptı.

25 Eylül 2009 03:00

Polonya'da start alan Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda 'Filenin Sultanları', B Grubu'na iyi bir başlangıç yaptı. Milli Takım, Wroclaw'daki ilk maçında Fransa'yı fazla zorlanmadan 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Alessandro Chiappini: Çok önemli bir galibiyet aldık!

İki takımın da turu bu maça endekslemesi karşılaşmanın ilk setini stresli hale getirdi. Fransa'yı bu yıl 5 kez yenmiştik. Servis karşılayan takımların aldıkları sayılarla 3-3'e gelindi. Biz hücumda iyi organize olamamaya başladık. Bundan iyi yararlanan Fransa özellikle Lienard'ın performansıyla 11-7 öne fırladı. Bu sayıda koç Chiappini'nin aldığı mola yavaş yavaş işe yaradı ve takımımız daha iyi top öldürmeye başladı. 13-13'te skoru eşitledik. Deniz'in ve Neslihan'ın etkili hücumları, Gizem'in oyuna girdiği bölümdeki savunma katkısı ve Naz'ın akıllı organizasyonu 25-22 ile ilk seti milli takımımıza getirdi.

İkinci sette sadece Türkiye vardı. Sete 3-0'lık seriyle giren Filenin Sultanları, rakip serviste Esra'nın sayısıyla 6-2'yi yakaladı. Sonrasında Esra, servise geçti. 11-0'lık seride kimi zaman kaptan Esra'nın ace'leri kimi zaman rakip hücumlara şok yaşatan bloklarımız etkili oldu. Sultanlar, setin sonunu kolayca getirdi ve 25-9'la durumu 2-0 yaptı.

3. sete de bıraktığımız yerden girdik. Fransızlar da ikinci setteki şaşkınlığı yaşamaya devam ediyordu. Neslihan'ın ve Eda'nın hücumdaki performansıyla ilk teknik molaya 8-3 önde girdik. İşi karşılıklı sayılara bırakan takımımız, ikinci teknik molada 16-11 ilerideydi. Seti 25-15 kazanan ekibimiz maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Milli Takımımız yarın ikinci maçında 16.00'da İtalya ile karşılaşacak. Bu maç da NTV Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-FRANSA: 3-0

Hakemler: Geert Blyaert (Belçika), Yury Bakunovich (Belarus)

Türkiye: Naz, Deniz, Neslihan, Bahar, Esra, Eda, Nihan (Libero), Gizem, Gözde

Fransa: Rybaczewski, Orle, Faesch, Szewczyk, Lienard, Bauer, Querard (Libero), Ortschitt, Djilali, Soullard

Setler: 25-22, 25-9, 25-15

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