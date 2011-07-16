-FİLENİN SULTANLARI FİNALDE İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Voleybol Bayanlar CEV Avrupa Ligi Dörtlü Final karşılaşmasında Türkiye, Bulgaristan'ı 3-0 yendi ve finale yükselerek Sırbistan'ın rakibi oldu. Oldukça çekişmeli başlayan ilk seti, son bölümdeki etkili oyunuyla 25-18 kazanmayı başaran Türkiye, ikinci sete iyi başlamasına karşın, ikinci teknik molanın ardından aradaki farkı azaltan Bulgaristan'ı 25-21'le geçti. Son sette de rakibine şans tanımayan ''Filenin Sultanları'', mücadeleden set vermeden 3-0 galip ayrılmasını bildi ve adını finale yazdırdı. Organizasyonda yarın Türkiye ile Sırbistan arasında final, Çek Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında da 3.'lük karşılaşması oynanacak. Daha önce Türkiye'nin iki kez ev sahipliğini üstlendiği CEV Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde, Türkiye bir kez 2.'lik, bir kez de 3.'lük kazandı. Türkiye'nin yarın rakibi olan Sırbistan ise iki turnuvayı da kazanmayı başarmıştı. Salon: Burhan Felek Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan) xxx, Heike Kraft (Almanya) xxx Türkiye: Neriman Özsoy xxx, Bahar Toksoy xxx, Neslihan Darnel xxx, Güldeniz Önal xxx, Eda Erdem xxx, Özge Çemberçi Kırdar xxx (Gizem Güresen xxx, Selime İlyasoğlu xx) Bulgaristan: Nenova xx, Yaneva xx, Ruseva xx, Nikolova x, Vasileva xx, Strashimira Filipova xx (Mariya Filipova xx, Kamenova x, Rabadzhieva x, Kitipova x) Setler: 25-18, 25-21, 25-18 Süre: 73 Dakika (24, 27, 22)