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Spor

Filenin Sultanları finalde

Türkiye, İsrail'i 3-0 mağlup etti

06 Eylül 2015 23:48

2015 Kadınlar Avrupa Voleybol Konfederasyonu Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında İsrail'i 3-0 mağlup eden Türkiye, finale yükseldi.

CEV Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez finalde mücadele edecek Türkiye'nin rakibi halen devam eden Macaristan-Yunanistan karşılaşmasının ardından belli olacak.

A Milli Voleybol Takımı finalde ilk maçını 10 Eylül Perşembe günü deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 13 Eylül Pazar günü Türkiye'de oynayacak.

Türkiye: 3- İsrail: 0


Salon: İzmir Atatürk
Hakemler: Jan Krticka (Çek Cumhuriyeti), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

Türkiye: Cansu Aydınoğulları, Fatma Yıldırım, Melike Yılmaz, Meryem Boz, Ezgi Dağdelenler, Ayşe Melis Gürkaynak (Serpil Ersarı, Buse Kayacan, Ceren Kestirengöz, Ezgi Dilik)
İsrail: Shany Peham, Starikov, Gluck, Zur, Kolnogorov, Devash (Zinober, Darya Noy Peham, Saada, Stein, Shebotarov, Vitalia)

Setler: 25-10, 25-21, 25-19
Süre: 71 dakika (21, 25, 25)

 

 

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