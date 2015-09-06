Filenin Sultanları finalde

2015 Kadınlar Avrupa Voleybol Konfederasyonu Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında İsrail'i 3-0 mağlup eden Türkiye, finale yükseldi.

CEV Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez finalde mücadele edecek Türkiye'nin rakibi halen devam eden Macaristan-Yunanistan karşılaşmasının ardından belli olacak.

A Milli Voleybol Takımı finalde ilk maçını 10 Eylül Perşembe günü deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 13 Eylül Pazar günü Türkiye'de oynayacak.

Türkiye: 3- İsrail: 0



Salon: İzmir Atatürk

Hakemler: Jan Krticka (Çek Cumhuriyeti), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)



Türkiye: Cansu Aydınoğulları, Fatma Yıldırım, Melike Yılmaz, Meryem Boz, Ezgi Dağdelenler, Ayşe Melis Gürkaynak (Serpil Ersarı, Buse Kayacan, Ceren Kestirengöz, Ezgi Dilik)

İsrail: Shany Peham, Starikov, Gluck, Zur, Kolnogorov, Devash (Zinober, Darya Noy Peham, Saada, Stein, Shebotarov, Vitalia)



Setler: 25-10, 25-21, 25-19

Süre: 71 dakika (21, 25, 25)



