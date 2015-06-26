Filenin Sultanları finalde!

1. Avrupa Oyunları'nda Kadınlar Voleybol yarı final karşılaşmasında Türk Milli Takımı, ev sahibi Azerbaycan'ı 3-2 yenerek adını finale yazdırdı.

Bakü'de devam eden karşılaşmalarda Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi ise oyunlarda grup aşamasında ilk maçta 3-2 mağlup oldukları Polonya oldu.

Bakü'deki Crystall Hall'de oynanan karşılaşmada Milliler karşılaşmanın ilk setini 25-21 kazanırken, 2. sette ise Azeriler 25-23'lük skor ile durumu eşitledi. Müsabakanın 3. seti de millilerimizin 25-19'lük üstünlüğü ile kapandı. Maçın 4. seti ise çok çekişmeli ve heyecanlı geçerken Azerbaycan geriden geldiği 4. seti 25-23 kazanmasını bildi.

Avrupa Oyunlarında Kadınlar Voleybol yarı final karşılaşmasının 5. ve son setinde ise Filenin Sultanları oyuna bir kez daha ağırlığını koydu ve 15-11'lik skor ile adını finale yazdırdı.

Milliler, 1. Avrupa Oyunları finalinde 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.30'da Polonya ile karşılaşacak.

Salon: Crystal Hall

Hakemler: Karin Zahorcova (Çek Cumhuriyeti), Aliaksandr Piasetski (Belarus)

Türkiye: Kübra Akman, Güldeniz Önal Paşalıoğlu, Gözde Yılmaz, Diclenur Babat, Naz Aydemir Akyol, Neriman Özsoy (Gizem Karadayı, Büşra Cansu, Polen Uslupehlivan, Çağla Akın)

Azerbaycan: Poznyak, Bayramova, Rahimova, Abdülazimova, Matiasovska-Aghayeva, Kurt (Mammadova, Zhidkova, Kiselyova, Gasimova)

Setler: 25-21, 23-25, 25-19, 23-25, 15-11

Süre: 131 dakika (27, 31, 25, 31, 17)