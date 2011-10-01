Filenin Sultanları final aşkına Sırbistan karşısında

T24 - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Filenin Sultanları, final vizesi için turnuvanın ev sahiplerinden Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma bu akşam saat 21:00'de NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.





Eurovolley 2011'de Türkiye, yarı final mücadelesinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.



A grubunda bulunan Sırbistan, turnuvaya Fransa galibiyetiyle başladı. Fransa engelini 3-1'lik skorla geçen Sırplar, ikinci maçında ise Ukrayna'ya set vermedi ve 2'de 2 yaptı.



Grubun son maçında ise Almanya ile liderlik mücadelesine çıkan Sırbistan, rakibine 3-1 mağlup olunca A grubunu 2. sırada tamamladı.



Play-Off'ta C grubunu tek galibiyetle bitiren Romanya'yı 3-0'la geçme başarısı gösteren Sırbistan, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti. Polonya karşısında zorlanmayan Sırbistan, rakibini 25-14, 25-20 ve 26-24 ile 3-0 geçti ve yarı finalde Filenin Sultanları'nın rakibi oldu.



Öte yandan; günün diğer yarı final karşılaşmasında ise Almanya ile İtalya mücadele edecek. Bu karşılaşma da saat 18:00'de NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.





