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Spor

Filenin Sultanları final aşkına Sırbistan karşısında

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Filenin Sultanları, final vizesi için turnuvanın ev sahiplerinden Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

01 Ekim 2011 03:00

T24 - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Filenin Sultanları, final vizesi için turnuvanın ev sahiplerinden Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma bu akşam saat 21:00'de NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.
 

Eurovolley 2011'de Türkiye, yarı final mücadelesinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.


A grubunda bulunan Sırbistan, turnuvaya Fransa galibiyetiyle başladı. Fransa engelini 3-1'lik skorla geçen Sırplar, ikinci maçında ise Ukrayna'ya set vermedi ve 2'de 2 yaptı.


Grubun son maçında ise Almanya ile liderlik mücadelesine çıkan Sırbistan, rakibine 3-1 mağlup olunca A grubunu 2. sırada tamamladı.


Play-Off'ta C grubunu tek galibiyetle bitiren Romanya'yı 3-0'la geçme başarısı gösteren Sırbistan, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti. Polonya karşısında zorlanmayan Sırbistan, rakibini 25-14, 25-20 ve 26-24 ile 3-0 geçti ve yarı finalde Filenin Sultanları'nın rakibi oldu.


Öte yandan; günün diğer yarı final karşılaşmasında ise Almanya ile İtalya mücadele edecek. Bu karşılaşma da saat 18:00'de NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.


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