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Spor

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda Rusya'ya 3-0 mağlup oldu

Milliler, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 07.25'te ABD ile karşı karşıya gelecek

07 Ekim 2018 17:04

Japonya'da devam eden FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Kadın Milli Voleybol Takımı, 2'nci turdaki ilk maçında Rusya ile karşılaştı.

Rusya karşısında mücadeleye Hande, Eda, Zehra, Cansu, Şeyma, Ebrar altılısı ve libero Simge ile başlayan milliler, Japonya'nın Osaka kentindeki Municipal Central Gymnasium'da oynanan mücadelede rakibine 3-0 (15-25, 17-25, 16-25)'lık skorla mağlup oldu.

A Kadın Milli Voleybol Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 07.25'te ABD ile karşı karşıya gelecek.

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